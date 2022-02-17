Вкусные блинчики без соды на молоке

Ингредиенты
яйца - 3 шт.
мука - 150 гр. (=1 ст. 200 мл.)
соль - 0,5 ч.л.
сахар - 2 ст.л.
молоко - 200 мл.
вода кипячёная (комнатной t) - 200 мл.
растительное масло - 3 ст.л.
рецепт приготовления
1. Соединяем в миске яйца, соль, сахар и слегка взбиваем венчиком.
2. Далее постепенно вводим муку и хорошо перемешиваем.
Затем вливаем молоко, перемешиваем, чтобы не было комочков.
Далее добавляем воду и также хорошо перемешиваем получившуюся массу.
Добавляем растительное масло.
3. Сковороду смажем растительным маслом и выпекаем блины.
Готовые блины можно сверху смазать небольшим количеством сливочного масла.
Кушать подано!
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