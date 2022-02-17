Вкусные блинчики без соды на молоке

яйца - 3 шт.

мука - 150 гр. (=1 ст. 200 мл.)

соль - 0,5 ч.л.

сахар - 2 ст.л.

молоко - 200 мл.

вода кипячёная (комнатной t) - 200 мл.

растительное масло - 3 ст.л.

рецепт приготовления

1. Соединяем в миске яйца, соль, сахар и слегка взбиваем венчиком.

2. Далее постепенно вводим муку и хорошо перемешиваем.

Затем вливаем молоко, перемешиваем, чтобы не было комочков.

Далее добавляем воду и также хорошо перемешиваем получившуюся массу.

Добавляем растительное масло.

3. Сковороду смажем растительным маслом и выпекаем блины.

Готовые блины можно сверху смазать небольшим количеством сливочного масла.

Кушать подано!