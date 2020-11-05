Бурма — аппетитный татарский пирог

Бурма — это классический татарский пирог. Хотя его можно скорее отнести к рулетам. Начинка для него бывает разной — мясной или из тыквы. А еще пирог может быть сладким. Тесто для пирога пресное, поэтому начинку вы сможете выбрать на свой вкус.
Необходимые продукты
Для теста
- 200 миллилитров теплой воды
- 3 грамма соли
- 60 миллилитров растительного масла
- 400 грамм пшеничной муки
Для начинки
- 50 грамм сливочного масла
- 70 грамм грецких орехов
- 350 грамм тыквы
- 80 грамм изюма
- 100 грамм сахара
Для обмазки
- 1 желток
- пол чайной ложки сметаны
Начинаем приготовление
- В теплую воду добавляем соль и перемешиваем.
- В миску просеиваем муку, делаем в центре углубление и вливаем растительное масло, перемешиваем. Потом вливаем теплую воду с солью и замешиваем тесто.
- Готовое тесто получается плотным и не липнет к рукам.
- Приготовим начинку. Тыкву натираем на крупной терке.
- Грецкие орехи измельчаем в крошку.
- Берем тесто и делим на 2 части. Раскатываем одну в тонкий пласт, присыпая мукой. Смазываем его растопленным сливочным маслом и присыпаем грецкими орехами. Затем распределяем тыкву и изюм. Присыпаем начинку сахаром и все аккуратно сворачиваем в рулет, стараясь не оставлять пустых мест.
- Готовый рулет слегка перекрутим и перекладываем в форму для запекания, застеленную пергаментной бумагой. При перекладывании рулет скручиваем в улитку. Точно также поступаем с оставшимся тестом.
- Готовые рулетики смазываем сливочным маслом и делаем надрезы по периметру, но не до конца.
- Пирог ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекаем в течение 1 часа.
- Желток смешиваем со сметаной и смазываем пирог за 10 минут до окончания приготовления. Это придаст ему приятную румяную корочку.
- Готовый пирог остужаем под полотенцем 10 минут и подаем к столу.
Приятного аппетита!
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