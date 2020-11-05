Четыре вкуса

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Бурма — аппетитный татарский пирог

Бурма — это классический татарский пирог. Хотя его можно скорее отнести к рулетам. Начинка для него бывает разной — мясной или из тыквы. А еще пирог может быть сладким. Тесто для пирога пресное, поэтому начинку вы сможете выбрать на свой вкус.

Необходимые продукты

Для теста

  • 200 миллилитров теплой воды
  • 3 грамма соли
  • 60 миллилитров растительного масла
  • 400 грамм пшеничной муки

Для начинки

  • 50 грамм сливочного масла
  • 70 грамм грецких орехов
  • 350 грамм тыквы
  • 80 грамм изюма
  • 100 грамм сахара

Для обмазки

  • 1 желток
  • пол чайной ложки сметаны

Начинаем приготовление

  1. В теплую воду добавляем соль и перемешиваем.
  2. В миску просеиваем муку, делаем в центре углубление и вливаем растительное масло, перемешиваем. Потом вливаем теплую воду с солью и замешиваем тесто.
  3. Готовое тесто получается плотным и не липнет к рукам.
  4. Приготовим начинку. Тыкву натираем на крупной терке.
  5. Грецкие орехи измельчаем в крошку.
  6. Берем тесто и делим на 2 части. Раскатываем одну в тонкий пласт, присыпая мукой. Смазываем его растопленным сливочным маслом  и присыпаем грецкими орехами. Затем распределяем тыкву и изюм. Присыпаем начинку сахаром и все аккуратно сворачиваем в рулет, стараясь не оставлять пустых мест.
  7. Готовый рулет слегка перекрутим и перекладываем в форму для запекания, застеленную пергаментной бумагой. При перекладывании рулет скручиваем в улитку. Точно также поступаем с оставшимся тестом.
  8. Готовые рулетики смазываем сливочным маслом и делаем надрезы по периметру, но не до конца.
  9. Пирог ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекаем в течение 1 часа.
  10. Желток смешиваем со сметаной и смазываем пирог за 10 минут до окончания приготовления. Это придаст ему приятную румяную корочку.
  11. Готовый пирог остужаем под полотенцем 10 минут и подаем к столу.

Бурма - аппетитный татарский пирог

Приятного аппетита!

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