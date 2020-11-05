Бурма — аппетитный татарский пирог

Бурма — это классический татарский пирог. Хотя его можно скорее отнести к рулетам. Начинка для него бывает разной — мясной или из тыквы. А еще пирог может быть сладким. Тесто для пирога пресное, поэтому начинку вы сможете выбрать на свой вкус.

Необходимые продукты

Для теста

200 миллилитров теплой воды

3 грамма соли

60 миллилитров растительного масла

400 грамм пшеничной муки

Для начинки

50 грамм сливочного масла

70 грамм грецких орехов

350 грамм тыквы

80 грамм изюма

100 грамм сахара

Для обмазки

1 желток

пол чайной ложки сметаны

Начинаем приготовление

В теплую воду добавляем соль и перемешиваем. В миску просеиваем муку, делаем в центре углубление и вливаем растительное масло, перемешиваем. Потом вливаем теплую воду с солью и замешиваем тесто. Готовое тесто получается плотным и не липнет к рукам. Приготовим начинку. Тыкву натираем на крупной терке. Грецкие орехи измельчаем в крошку. Берем тесто и делим на 2 части. Раскатываем одну в тонкий пласт, присыпая мукой. Смазываем его растопленным сливочным маслом и присыпаем грецкими орехами. Затем распределяем тыкву и изюм. Присыпаем начинку сахаром и все аккуратно сворачиваем в рулет, стараясь не оставлять пустых мест. Готовый рулет слегка перекрутим и перекладываем в форму для запекания, застеленную пергаментной бумагой. При перекладывании рулет скручиваем в улитку. Точно также поступаем с оставшимся тестом. Готовые рулетики смазываем сливочным маслом и делаем надрезы по периметру, но не до конца. Пирог ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекаем в течение 1 часа. Желток смешиваем со сметаной и смазываем пирог за 10 минут до окончания приготовления. Это придаст ему приятную румяную корочку. Готовый пирог остужаем под полотенцем 10 минут и подаем к столу.

Приятного аппетита!