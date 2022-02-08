Готовим вкусные сэндвичи: мясной с беконом и куриный с авокадо

Рецепт приготовления

1. Базой для соусов послужит домашний майонез. Разбить два яйца в чашу для блендера. Добавить подсолнечного масла. Взбить блендером, в процессе подливать масло пока майонез не загустеет. Когда майонез почти готов, добавить немного оливкового масла для вкуса. А ложка горчицы сделает майонез пикантным. Добавить по вкусу соли и черного перца.

2. Для каждого сэндвича свой соус, для этого майонез переложить в две чаши. В первую натереть два зубчика чеснока. Во вторую добавить столовую ложку сладкого чили. Все тщательно перемешать и убрать соусы настаиваться.

3. Для равномерной прожарки Куриную грудку выровнять по толщине. Жарить стоит без масла и для этого можно воспользоваться листами для жарки с приправами и чесноком. Аккуратно выложить куриную грудку на лист для жарки, накрыть и отправить на разогретую сковороду.

Жарить по шесть минут на каждой стороне.

4. Нарезать кольцами толщиной два – три миллиметра томаты, лук и огурцы.

5. Для двух сэндвичей понадобиться пять тостов. Обжарить на сковороде гриль с двух сторон. Степень поджарки выбирайте сами. Я люблю мега золотистые.

6. Пожарить три полоски бекона. Бекон выложить на тарелку, если боитесь жира, выложите на бумажное полотенце, оно впитает лишний жир.

7. Куриному мясу после жарки дать пять минут отдохнуть и нарезать небольшими кусочками.

8. Спелый авокадо разрезать на две половинки и удалить косточку. Из половинки авокадо ложкой выбрать мякоть. Лимон прокатать на доске, так перегородки внутри лопнут и сок потечет практически сам. Добавить сок лимона к мякоти авокадо. Посолить и размять. Должна получиться паста.

9. Сборка сэндвичей.

Мясной: тост - горчица - сыр - салат - говядина - лук - огурец - томат - бекон - соус - тост

С курицей и авокадо: тост - паста из авокадо - сыр - салат - курица - соус - тост - соус - лук - томат - сыр - соус - тост