Колбаски из фарша

Ингредиенты
- фарш ( свино - говяжий) - 500 гр.
- сода - 1/3 ч.л.
- крахмал - 1 ч.л.
- чеснок - 2-3 зубчика.
- молоко - 5 ст.л.
- соль- 1/3 ч.л.
- панировка:
- кукурузные хлопья ( не сладкие) - 200 гр.
- яйца - 2 шт.
- мука - 200 гр.
Рецепт приготовления
1. В миску положите фарш, добавьте, соль, соду, чеснок, крахмал, молоко и хорошо перемешайте.
3. Переложите фарш в миску, возьмите примерно 40-50 гр. фарша и сформируйте мокрыми руками колбаски.
4. Приготовьте панировку: кукурузные хлопья положите в полиэтиленовый пакет и с помощью скалки измельчите.
5. Также для панировки возьмите муку и яйца, яйца предварительно хорошо размешайте венчиком.
6. В сковороду налейте растительное масло, хорошо разогрейте.
7. Колбаски обваляйте сначала в муке, затем в яйце и измельченных кукурузных хлопьях, положите в сковороду и жарьте на не большом огне до готовности с каждой стороны, накройте крышкой, чтобы колбаски немного пропарились.
Кушать подано!
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