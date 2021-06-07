Колбаски из фарша

Рецепт приготовления

1. В миску положите фарш, добавьте, соль, соду, чеснок, крахмал, молоко и хорошо перемешайте.

2. Фарш переложите в полиэтиленовый пакет, отбейте в течении 10 минут.

3. Переложите фарш в миску, возьмите примерно 40-50 гр. фарша и сформируйте мокрыми руками колбаски.

4. Приготовьте панировку: кукурузные хлопья положите в полиэтиленовый пакет и с помощью скалки измельчите.

5. Также для панировки возьмите муку и яйца, яйца предварительно хорошо размешайте венчиком.

6. В сковороду налейте растительное масло, хорошо разогрейте.

7. Колбаски обваляйте сначала в муке, затем в яйце и измельченных кукурузных хлопьях, положите в сковороду и жарьте на не большом огне до готовности с каждой стороны, накройте крышкой, чтобы колбаски немного пропарились.

Кушать подано!