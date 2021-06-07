Четыре вкуса

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Колбаски из фарша

Фото к рецепту: Колбаски из фарша

Ингредиенты

  • фарш ( свино - говяжий) - 500 гр.
  • сода - 1/3 ч.л.
  • крахмал - 1 ч.л.
  • чеснок - 2-3 зубчика.
  • молоко - 5 ст.л.
  • соль- 1/3 ч.л.
  • панировка:
  • кукурузные хлопья ( не сладкие) - 200 гр.
  • яйца - 2 шт.
  • мука - 200 гр.

Рецепт приготовления

1. В миску положите фарш, добавьте, соль, соду, чеснок, крахмал, молоко и хорошо перемешайте.

3. Переложите фарш в миску, возьмите примерно 40-50 гр. фарша и сформируйте мокрыми руками колбаски.

4. Приготовьте панировку: кукурузные хлопья положите в полиэтиленовый пакет и с помощью скалки измельчите.

5. Также для панировки возьмите муку и яйца, яйца предварительно хорошо размешайте венчиком.

6. В сковороду налейте растительное масло, хорошо разогрейте.

7. Колбаски обваляйте сначала в муке, затем в яйце и измельченных кукурузных хлопьях, положите в сковороду и жарьте на не большом огне до готовности с каждой стороны, накройте крышкой, чтобы колбаски немного пропарились.

Кушать подано!

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