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Как приготовить домашнее мороженое (без сливок и банана)

Фото к рецепту: Рецепт домашнего мороженого (без сливок и банана)

Ингредиенты

  • какао 15 гр. (2 ст.л. )
  • молоко 400 мл.
  • сахар 70 гр.
  • сухое молоко 50 гр.
  • кукурузный крахмал 7 гр. (1 ст.л. ) + молоко 40 мл.
  • ванильный сахар 1 ст.л.
  • шоколад для глазури

Рецепт приготовления

Сначала в сотейнике смешайте какао (просеянный), сахар и молоко.

Молоко добавьте немного, что бы какао хорошо растворилось.

Поставьте на плиту и доведите почти до кипения, постоянно помешивая.

Теперь добавьте 50 гр. сухого молока.

Перемешайте.

В отдельной чашке разводите молоком крахмал.

И как только молочно-шоколадная масса закипит, добавляем крахмал.

Постепенно смесь начнет загустевать, на медленном огне (постоянно помешивая) доведите до кипения и можно остужать.

Разлейте остывшую основу по формочкам и уберите в морозильную камеру на несколько часов.

Такое мороженое очень хорошо замерзает.

Еще можно растопить шоколад (3 плитки на водяной бане) и сделать глазурь.

Холодное мороженое окуните в горячий шоколад, дайте стечь лишщнему и через несколько секунд у все готово.

Фото рецепта

Рецепт домашнего мороженого (без сливок и банана): фото шаг 1Рецепт домашнего мороженого (без сливок и банана): фото шаг 2Рецепт домашнего мороженого (без сливок и банана): фото шаг 3Рецепт домашнего мороженого (без сливок и банана): фото шаг 4Рецепт домашнего мороженого (без сливок и банана): фото шаг 5Рецепт домашнего мороженого (без сливок и банана): фото шаг 6Рецепт домашнего мороженого (без сливок и банана): фото шаг 7Рецепт домашнего мороженого (без сливок и банана): фото шаг 8

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