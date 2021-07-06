Как приготовить домашнее мороженое (без сливок и банана)

Рецепт приготовления

Сначала в сотейнике смешайте какао (просеянный), сахар и молоко.

Молоко добавьте немного, что бы какао хорошо растворилось.

Поставьте на плиту и доведите почти до кипения, постоянно помешивая.

Теперь добавьте 50 гр. сухого молока.

Перемешайте.

В отдельной чашке разводите молоком крахмал.

И как только молочно-шоколадная масса закипит, добавляем крахмал.

Постепенно смесь начнет загустевать, на медленном огне (постоянно помешивая) доведите до кипения и можно остужать.

Разлейте остывшую основу по формочкам и уберите в морозильную камеру на несколько часов.

Такое мороженое очень хорошо замерзает.

Еще можно растопить шоколад (3 плитки на водяной бане) и сделать глазурь.

Холодное мороженое окуните в горячий шоколад, дайте стечь лишщнему и через несколько секунд у все готово.