Как приготовить домашнее мороженое (без сливок и банана)

Ингредиенты
- какао 15 гр. (2 ст.л. )
- молоко 400 мл.
- сахар 70 гр.
- сухое молоко 50 гр.
- кукурузный крахмал 7 гр. (1 ст.л. ) + молоко 40 мл.
- ванильный сахар 1 ст.л.
- шоколад для глазури
Рецепт приготовления
Сначала в сотейнике смешайте какао (просеянный), сахар и молоко.
Молоко добавьте немного, что бы какао хорошо растворилось.
Поставьте на плиту и доведите почти до кипения, постоянно помешивая.
Теперь добавьте 50 гр. сухого молока.
Перемешайте.
В отдельной чашке разводите молоком крахмал.
И как только молочно-шоколадная масса закипит, добавляем крахмал.
Постепенно смесь начнет загустевать, на медленном огне (постоянно помешивая) доведите до кипения и можно остужать.
Разлейте остывшую основу по формочкам и уберите в морозильную камеру на несколько часов.
Такое мороженое очень хорошо замерзает.
Еще можно растопить шоколад (3 плитки на водяной бане) и сделать глазурь.
Холодное мороженое окуните в горячий шоколад, дайте стечь лишщнему и через несколько секунд у все готово.
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