Салат из кабачков с томатной пастой

Ингредиенты
- кабачки - 1100 кг
- морковь - 700 гр.
- лук - 700 гр.
- масло растительное - 100 мл.
- томатная паста - 140 гр.
- сахар - 50 гр.
- соль - 25 гр.
- уксус 9% - 3 ст.л.
- специи
- черный молотый перец
- паприка
Рецепт приготовления
Кабачки порежьте кубиками крупно, натрите морковь на терке, порежьте лук.
Лук и морковь пожарьте, добавьте приправы и специи.
Положите томатную пасту.
В эту массу также полоите кабачки, тушите на среднем огне 20 минут
Попробуйте на вкус, если мало сахара, то можно его добавить.
В конце добавьте уксус и прокипятите также 20 минут.
Разложите готовую смесь в банки.
Накроойте теплым пледом до остывания.
Свежие комментарии