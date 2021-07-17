Салат из кабачков с томатной пастой

Рецепт приготовления

Кабачки порежьте кубиками крупно, натрите морковь на терке, порежьте лук.

Лук и морковь пожарьте, добавьте приправы и специи.

Положите томатную пасту.

В эту массу также полоите кабачки, тушите на среднем огне 20 минут

Попробуйте на вкус, если мало сахара, то можно его добавить.

В конце добавьте уксус и прокипятите также 20 минут.

Разложите готовую смесь в банки.

Накроойте теплым пледом до остывания.