Четыре вкуса

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Салат из кабачков с томатной пастой

Фото к рецепту: Салат из кабачков с томатной пастой

Ингредиенты

  • кабачки - 1100 кг
  • морковь - 700 гр.
  • лук - 700 гр.
  • масло растительное - 100 мл.
  • томатная паста - 140 гр.
  • сахар - 50 гр.
  • соль - 25 гр.
  • уксус 9% - 3 ст.л.
  • специи
  • черный молотый перец
  • паприка

Рецепт приготовления

Кабачки порежьте кубиками крупно, натрите морковь на терке, порежьте лук.

Лук и морковь пожарьте, добавьте приправы и специи.

Положите томатную пасту.

В эту массу  также полоите кабачки, тушите на среднем огне 20 минут

Попробуйте на вкус, если мало сахара, то можно его добавить.

В конце добавьте уксус и прокипятите также 20 минут.

Разложите готовую смесь в банки.

Накроойте теплым пледом до остывания.

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