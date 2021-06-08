Кабачки по-мароккански

Рецепт приготовления

Кус-кус замочите в горячей воде.

Кабачки вымойте и нарежьте тонкими продольными ломтиками.

В фарш положите порезанный мелко лук, разбухший кус-кус, половину томатной пасты, соль и пряности по вкусу, все перемешайте.

Возьмите чайной ложкой фарш и положите в слайсы кабачков, заверните, положите готовое в емкость с толстым дном, в которой будут тушиться рулетики.

Посолите и залейте их разведенной в воде томатной пастой ( второй половиной ).

Поставьте на огонь под крышкой на 30-40 минут до готовности.

Подавать с соусом из сметаны/майонеза, измельченного чеснока и зелени.