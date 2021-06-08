Четыре вкуса

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Кабачки по-мароккански

Фото к рецепту: Кабачки по-мароккански

Ингредиенты

  • кабачок 3 шт.
  • кус-кус 60 гр.
  • мясной фарш 300 гр.
  • лук 1 шт.
  • соль
  • пряности
  • томатная паста 2 ст.л.
  • вода 250 мл.

Рецепт приготовления

Кус-кус замочите в горячей воде.

Кабачки вымойте и нарежьте тонкими продольными ломтиками.

В фарш положите порезанный мелко лук, разбухший кус-кус, половину томатной пасты, соль и пряности по вкусу, все перемешайте.

Возьмите чайной ложкой фарш и положите в слайсы кабачков, заверните, положите готовое в емкость с толстым дном, в которой будут тушиться рулетики.

Посолите и залейте их разведенной в воде томатной пастой ( второй половиной ).

Поставьте на огонь под крышкой на 30-40 минут до готовности.

Подавать с соусом из сметаны/майонеза, измельченного чеснока и зелени.

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