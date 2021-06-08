Кабачки по-мароккански

Ингредиенты
- кабачок 3 шт.
- кус-кус 60 гр.
- мясной фарш 300 гр.
- лук 1 шт.
- соль
- пряности
- томатная паста 2 ст.л.
- вода 250 мл.
Рецепт приготовления
Кус-кус замочите в горячей воде.
Кабачки вымойте и нарежьте тонкими продольными ломтиками.
В фарш положите порезанный мелко лук, разбухший кус-кус, половину томатной пасты, соль и пряности по вкусу, все перемешайте.
Возьмите чайной ложкой фарш и положите в слайсы кабачков, заверните, положите готовое в емкость с толстым дном, в которой будут тушиться рулетики.
Посолите и залейте их разведенной в воде томатной пастой ( второй половиной ).
Поставьте на огонь под крышкой на 30-40 минут до готовности.
Подавать с соусом из сметаны/майонеза, измельченного чеснока и зелени.
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