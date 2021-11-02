Вкусная селёдка под белой шубой

картофель 3 - 4 шт. ( средних )

филе сельди - 250 гр.

луковица - 1 шт.

сыр твёрдый - 180 гр.

яйца - 4 шт.

майонез

соль

горячая вода ( для маринада )

сахар - 1 ч.л.

уксус 9% - 2 ст.л.

Пошаговый рецепт приготовления

1. Нарезать лук, переложить его в глубокую ёмкость, добавить сахар, уксус и залить горячей водой.

Оставить на 10 минут.

Затем слить воду.

2. Первым слоем выложить, натёртый на крупной тёрке, картофель.

Нанести слой майонеза.

3. Вторым слоем выложить мелко нарезанное филе, присыпать замаринованным луком.

4. Отделить белки от желтков, натереть желтки поверх лука, нанести слой майонеза.

5. Сверху натереть на мелкой тёрке половину сыра, белки натереть на крупной тёрке поверх сыра и нанести слой майонеза.

6. Последним слоем будет оставшийся сыр, его также нужно натереть на мелкой тёрке.

Кушать подано!