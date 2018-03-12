Салат «Ташкент», это находка. Гармоничное сочетания куриного филе с зеленой редькой и яйцами, подарит нежный и сочный вкус. Просто, легко и недорого.
Ингредиенты:
- Куриное филе 200 г
- Зеленая редька 1 шт
- Луковица 1 шт
- Укроп (зелень) 1 пучок
- Яйца 2 шт
- Майонез по вкусу
- Растительное масло 1 ст. л.
- Соль по вкусу
Приготовление:
Редьку нашинковать и замочить в холодной воде на 20 минут.
Куриное филе отварить до готовности и мелко порезать.
Смешать в миске редьку, мелко нашинкованный укроп и куриное филе.
Добавить сваренные вкрутую и крупно порезанные яйца.
Лук нашинковать полукольцами и обжарить на растительном масле.
Добавить в миску лук и майонез. Хорошо перемешать. Посолить по вкусу.
Выложить на тарелку и листьями салата.
Приятного аппетита!
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