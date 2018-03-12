Четыре вкуса

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Салат «Ташкент»

Салат «Ташкент», это находка. Гармоничное сочетания куриного филе с зеленой редькой и яйцами, подарит нежный и сочный вкус. Просто, легко и недорого.
Салат Ташкент
Ингредиенты:
  • Куриное филе 200 г
  • Зеленая редька 1 шт
  • Луковица 1 шт
  • Укроп (зелень) 1 пучок
  • Яйца 2 шт
  • Майонез по вкусу
  • Растительное масло 1 ст. л.
  • Соль по вкусу
Приготовление:

Редьку нашинковать и замочить в холодной воде на 20 минут

Редьку нашинковать и замочить в холодной воде на 20 минут.

Куриное филе отварить до готовности и мелко порезать

Куриное филе отварить до готовности и мелко порезать.

Смешать в миске редьку, мелко нашинкованный укроп и куриное филе

Смешать в миске редьку, мелко нашинкованный укроп и куриное филе.

Добавить сваренные вкрутую и крупно порезанные яйца

Добавить сваренные вкрутую и крупно порезанные яйца.

Лук нашинковать полукольцами и обжарить на растительном масле

Лук нашинковать полукольцами и обжарить на растительном масле.

Добавить в миску лук и майонез. Хорошо перемешать. Посолить по вкусу

Добавить в миску лук и майонез. Хорошо перемешать. Посолить по вкусу.

Салат «Ташкент»

Выложить на тарелку и листьями салата.

Приятного аппетита!

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