Салат «Ташкент», это находка. Гармоничное сочетания куриного филе с зеленой редькой и яйцами, подарит нежный и сочный вкус. Просто, легко и недорого.

Ингредиенты: Куриное филе 200 г

Зеленая редька 1 шт

Луковица 1 шт

Укроп (зелень) 1 пучок

Яйца 2 шт

Майонез по вкусу

Растительное масло 1 ст. л.

Соль по вкусу

Приготовление: