Рецепт самых ленивых голубцов

Рис тщательно промываем, заливаем кипятком и отставляем в сторону на 10 минут. Через 10 минут рис откидываем на дуршлаг и даём стечь воде.

Берём кочан капусты, разворачиваем кочерыжкой назад и отрезаем 500 г капусты с той стороны, где нет толстых жил. Нарезаем капусту мелким кубиком. Перекладываем капусту глубокую чашу, заливаем её крутым кипятком и оставляем в покое на 5 минут. Через 5 минут откидываем капусту на дуршлаг и даём стечь воде.

Говядину, свинину и лук пропускаем через мясорубку и перекладываем в глубокую чашу. Добавляем в фарш рис, капусту, соль, хмели-сунели, копчёную паприку и 100-150 мл обыкновенной холодной воды. Тщательно вымешиваем фарш, чем лучше вымесите фарш тем лучше ленивые голубцы у вас получатся. Затем фарш накрываем крышкой и даём ему постоять 30 мину.

Подготовим соус. В глубокую сковороду, или в жаровню, или в глубокий противень выкладываем банку очищенных консервированных помидор, помидоры разминаем вилкой. Добавляем две чайные ложки сахара, две чайные ложки крахмала и тщательно перемешиваем. Добавляем 400 мл холодной воды, опять-таки перемешиваем и добавляем немного соли, тут уже дело вкуса.

Через полчаса фарш готов. Лепим котлетки и выкладываем их в соус. Отправляем жаровню с голубцами в духовку разогретую до 200°, нагрев вверх-вниз и готовим голубцы 40 минут.

Подавать голубцы полив их образовавшимся соусом и сметаной.