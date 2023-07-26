Рецепт самых ленивых голубцов

Ингредиенты
- для фарша:
- говядина – 400 г
- свинина – 400 г
- белокочанная капуста – 500 г
- репчатый лук – 200 г
- рис круглозерный – 130 г
- соль – 12 гр.
- хмели-сунели – 8 г
- копченая паприка – 8 г
- холодная вода – 100-150 мл
- для соуса:
- помидоры консервированные – 1б (400 г)
- вода – 400 мл
- кукурузный крахмал – 8 г
- соль
- сахар
- сметана для подачи
Рецепт приготовления
Рис тщательно промываем, заливаем кипятком и отставляем в сторону на 10 минут. Через 10 минут рис откидываем на дуршлаг и даём стечь воде.
Берём кочан капусты, разворачиваем кочерыжкой назад и отрезаем 500 г капусты с той стороны, где нет толстых жил. Нарезаем капусту мелким кубиком. Перекладываем капусту глубокую чашу, заливаем её крутым кипятком и оставляем в покое на 5 минут. Через 5 минут откидываем капусту на дуршлаг и даём стечь воде.
Говядину, свинину и лук пропускаем через мясорубку и перекладываем в глубокую чашу. Добавляем в фарш рис, капусту, соль, хмели-сунели, копчёную паприку и 100-150 мл обыкновенной холодной воды. Тщательно вымешиваем фарш, чем лучше вымесите фарш тем лучше ленивые голубцы у вас получатся. Затем фарш накрываем крышкой и даём ему постоять 30 мину.
Подготовим соус. В глубокую сковороду, или в жаровню, или в глубокий противень выкладываем банку очищенных консервированных помидор, помидоры разминаем вилкой. Добавляем две чайные ложки сахара, две чайные ложки крахмала и тщательно перемешиваем. Добавляем 400 мл холодной воды, опять-таки перемешиваем и добавляем немного соли, тут уже дело вкуса.
Через полчаса фарш готов. Лепим котлетки и выкладываем их в соус. Отправляем жаровню с голубцами в духовку разогретую до 200°, нагрев вверх-вниз и готовим голубцы 40 минут.
Подавать голубцы полив их образовавшимся соусом и сметаной.
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