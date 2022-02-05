Несколько романтичных десертов к 14 февраля

Уже в начале февраля в воздухе чувствуется что-то особенное: повсюду буквально витает любовь. Не удивительно, ведь во многих странах мира начинается подготовка к самому романтичному дню – Дню святого Валентина. Праздник также называют Днем всех влюбленных и отмечают 14 февраля. Откуда пришла традиция праздновать День всех влюбленных и что можно приготовить на 14 февраля любимому человеку?

Немного истории

Происхождение праздника окутано тайнами и легендами. Самая известная легенда рассказывает о проповеднике Валентине, который жил в III веке в Римской империи. Вопреки строгому запрету Клавдия II (он слыл как весьма своенравный и жестокий правитель) проповедник венчал влюбленных, за что и был сначала заключен под стражу, а затем и вовсе казнен. Спустя некоторое время Валентина причислили к святым, назвали его покровителем влюбленных. К слову, Клавдий запретил венчание не просто так: в то время Европу сотрясали войны, а, по мнению императора, одинокий мужчина, который не переживает за судьбу жены и детей, сражается с большей отдачей.

Правда, не все знают подробности легенды. Валентин, принадлежавший к высшему классу общества, мог избежать смерти, а вот его помощники – нет. Когда их схватили, Валентин уговорил стражу отпустить единоверцев, а вместо них заключить под стражу себя.

Своим слугам он писал письма в форме красных сердец, которые символизировали христианскую любовь. Эти письма стали прародителям современных валентинок.

Эта легенда самая известная, но уж точно не единственная. Так, некоторые историки считают, что традиция отмечать праздник 14 февраля пришла из Древнего Рима. Она восходит корнями к луперкалиям – празднику плодородия, который восхваляет богиню любви Юнону Фубруаты и покровителя стад, бога Фавна. Обряд проводился на месте, где волчица, согласно легенде, вскормила Ромула и Рема (оно считается святым).

«Закрепили» романтичность праздника и представители литературы. Например, Джефри Чосер напомнил о Дне святого Валентина в поэме «Птичий парламент», а Джон Гауэр в своих балладах упоминал о дне, когда птицы ищут себе пару.

В Европе праздник стали широко отмечать только в 18 веке, в США – в 19 веке. В России День святого Валентина приобрел необычайную популярность в 90-х годах 20 века. Современный День всех влюбленных принято встречать вместе со своей половинкой. Пары обмениваются символичными подарками и, конечно, радуют друг друга вкусными блюдами – преимущественно десертами. Кстати, это отличный день, чтобы признаться в своих чувствах – и в этом тоже поможет красивый десерт.

Что можно приготовить на День святого Валентина?

У блюд, посвященных Дню всех влюбленных, есть много общего. Во-первых, они легкие, поскольку это, скорее, еда для пикника или свидания в красивом месте, но точно не для «плотного» застолья. Во-вторых, блюда празднично оформлены – в виде сердец, с ярким красным декором (зерна граната, мармелад, маршмэллоу и др.). Итак, что же приготовить на День влюбленных?

Самый простой, но душевный вариант – печенье. Это отличный подарок: потребуется лишь красивая коробка и яркая красная лента! Чаще всего его делают из песочного теста, а для придания необычного вкуса и манящего аромата в тесто можно добавить корицу, кокосовую стружку или ванилин. Некоторые хозяйки добавляют в него свекольное пюре для получения красивого розово-бордового оттенка. Но главное в этом печенье – конечно, декор. Его можно украсить глазурью, кондитерской посыпкой в виде сердечек или сделать сердечки из малинового или вишневого варенья.

Еще один популярный десерт на 14 февраля – торт. Кстати, многие торты делают без выпечки, а значит, у Вас будет больше времени на подготовку к романтическому ужину. Например, невероятно вкусный (а еще красивый!) торт с шоколадными коржами и кремом из сметаны, вишневого йогурта, вишневого сока с добавлением консервированной вишни без косточек. Украсить эту розовую роскошь можно мармеладом в форме сердечек, кокосовой стружкой.

Не выходят из моды и чизкейки. Вы можете приготовить чизкейк с шоколадно-банановым наполнением или же выбрать быстрый вариант «в стакане» со сладкими крекерами и творожным сыром. Кстати, любителям творожных десертов на 14 февраля понравятся и рецепты с использованием зернистого творога, клубничного желе, джема.

Поклонники фруктовых десертов оценят пикантный салат из клубники с базиликом, медом, шоколадным соусом. А если хочется чего-то особенного, попробуйте рецепты с карамелизированными яблоками, грушами или апельсинами.

Не стоит отказываться и от классических лакомств – тирамису или медовых пирожных.

Но идеи десертов на 14 февраля включают не только сладкое. Вы можете приготовить праздничный омлет с беконом и овощами на завтрак, пиццу или кексы с колбасой и сыром (конечно же, в форме сердечка), ветчинный мусс, салат с креветками и ананасом или канапе с разными видами сыра.

Не забывайте и об основных блюдах. Ваш любимый человек точно оценит пасту со сливочным соусом и креветками или запеченного кролика. А те, кто обожает открывать новые вкусы, с радостью попробуют приготовленные на гриле груши, обернутые беконом, с добавлением базилика.

Рецепты оригинальных закусок, салатов, основных блюд, десертов на 14 февраля с фото и пошаговой инструкцией Вы найдете на портале Koolinar.ru. Вдохновляйтесь нашими подборками и радуйте любимых!