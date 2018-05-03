Как приготовить куриную печень — секреты и рецепты

Куриная печень — простой и доступный продукт, с которым можно приготовить много вкусного и который, к тому же, полезен для здоровья. В этой статье мы подобрали лучшие рецепты, как можно приготовить куриную печень.

Куриная печень богата многими витаминами (группы В, витаминами А, Е, РР), микроэлементами (железо, фосфор, калий, магний, кальций, другие). Кроме того, куриная печень отличается невысокой калорийностью (136 калорий в 100 граммах), что делает ее просто незаменимым продуктом в рационе тех, кто следит за фигурой.

Куриная печень противопоказана людям, у которых повышенное содержание холестерина в крови, а также людям, страдающим от гастритов, язвенной болезни и болезней почек. Не рекомендуется употреблять много куриной печени людям пожилого возраста.

Как правильно готовить куриную печень — секреты приготовления

Куриную печень нужно брать свежую охлажденную, но ни в коем случае не замороженную.

Перед готовкой куриную печень нужно очистить от прожилок и нарезать небольшими кусочками. Есливидите печень зеленоватого цвета, эту часть нужно вырезать, так как она будет горчить.

Если вы жарите или тушите куриную печень, не нужно ее солить перед приготовлением, только в самом конце.

Когда готовите куриную печень на сковороде, на кладите ее на сковороду всю сразу — если так сделать, она будет не жариться, а вариться в собственном соку. Кладите по одной или по несколько штук, постепенно добавляя остальные кусочки.

В отличие от говяжей и свиной, куриную печень перед готовкой замачивать не обязательно — она и так получается очень нежной и мягкой.

Как приготовить куриную печень — ингредиенты Чтобы приготовить куриную печень, понадобятся самые простые ингредиенты:

Охлажденная куриная печень.

Сливочное или растительное масло — на котором можно пожарить овощи и печень.

Овощи: лук, морковь, грибы, чеснок.

Зелень.

Сметана или йогурт без добавок.

Соль и приправы — какие больше нравятся.

Тушеная печень в сметане с луком — самый простой рецепт 0,5 кг куриной печени

250 мл сметаны

1 большая луковица

Зелень — по желанию

3 столовые ложки растительного или сливочного масла Луковицу очистите и мелко нарежьте. Поджарьте лук на сковороде до золотистого цвета. Выложите на сковороду очищенную куриную печень и поджарьте не более 5 минут. Добавьте сметану и протушите на небольшом огне до готовности (в среднем 10 минут). Готовую куриную печень украсьте измельченной зеленью, подавайте с овощами или картофелем.

Тушеная печень в сметане с луком и морковью — рецепт 0,5 кг куриной печени

200 мл сметаны

1 большая луковица

1 большая морковь

2 зубчика чеснока

Растительное масло для жарки

Соль, перец — по вкусу Лук нарежьте кольцами или соломкой, морковь натрите на терке, чеснок измельчите. Поджарьте на растительном масле лук и морковь, в конце добавьте чеснок. На другой сковороде обжарьте печень до полуготовности. Соедините печень и овощи, залейте сметаной и тушите под крышкой до готовности (в среднем 10 минут). Приятного аппетита!