Вкусные блинчики с морковью и кабачком

Ингредиенты
кабачок – 1 шт. (300 гр. )
морковь – 1 шт. (130 гр. )
лук - 1 шт. (по желанию)
молоко теплое (40 с) – 1 ст. (225 гр. )
сахар – 1 ст.л. (по желанию)
яйцо – 2 шт. (125 гр. )
мука – 2 ст. (220 гр. )
разрыхлитель теста – 0,5 ч.л.
растительное масло – 2 ст.л. (в тесто + 1 ст.л. для лука)
соль – 0,5 ч.л.
1 ст. = 240 мл.
Фото рецепта
1. Продукты для приготовления теста.
2. Кабачок, морковь и лук очищаем. Кабачок нарезаем дольками.
3. Морковь трем на крупной терке. Лук нарезаем полукольцами.
4. Взбиваем вилкой куриные яйца с солью.
5. Если вы готовите сладкие блины, то в тесто добавляете 1 ст.л. сахара. Если готовите не сладкие блины, то в тесто можно добавить лук. Разогреваете 1 ст.л. растительного масла и 1 ст.л. воды, доводите до кипения и кладете лук. Пропаривайте лук до прозрачности, минут 5.
6. Перекладываем овощи в чашу блендера. Добавляем взбитые яйца и измельчаем блендером до однородности.
7. Переливаем овощную смесь в большую миску и добавляем теплое молоко, перемешиваем.
8. Смешиваем 1 стакан муки с разрыхлителем.
9. И просеиваем мучную смесь в жидкую.
10. Затем просеиваем второй стакан муки и замешиваем однородное тесто.
11. Вливаем в тесто 2 ст.л. растительного масла и хорошо перемешиваем.
12. Смазываем сковороду растительным маслом и разогреваем. На разогретой сковороде тестируем тесто, т.е. выпекаем маленький блинчик. Если тесто удалось, выпекаем блины с двух сторон не смазывая сковороду маслом. Если плохо печется, то в жидкое тесто можно добавить 1-2 ст.л. муки, а в густое - 1-2 ст.л. воды.
13. Выкладываем блины стопкой и по желанию смазываем растопленным сливочным маслом. Овощные блинчики готовы! Подаем к столу с пылу и с жару.
Кушать подано!
Кушать подано!
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