Вкусные блинчики с морковью и кабачком

кабачок – 1 шт. (300 гр. )

морковь – 1 шт. (130 гр. )

лук - 1 шт. (по желанию)

молоко теплое (40 с) – 1 ст. (225 гр. )

сахар – 1 ст.л. (по желанию)

яйцо – 2 шт. (125 гр. )

мука – 2 ст. (220 гр. )

разрыхлитель теста – 0,5 ч.л.

растительное масло – 2 ст.л. (в тесто + 1 ст.л. для лука)

соль – 0,5 ч.л.

1 ст. = 240 мл.

1. Продукты для приготовления теста.

2. Кабачок, морковь и лук очищаем. Кабачок нарезаем дольками.

3. Морковь трем на крупной терке. Лук нарезаем полукольцами.

4. Взбиваем вилкой куриные яйца с солью.

5. Если вы готовите сладкие блины, то в тесто добавляете 1 ст.л. сахара. Если готовите не сладкие блины, то в тесто можно добавить лук. Разогреваете 1 ст.л. растительного масла и 1 ст.л. воды, доводите до кипения и кладете лук. Пропаривайте лук до прозрачности, минут 5.

6. Перекладываем овощи в чашу блендера. Добавляем взбитые яйца и измельчаем блендером до однородности.

7. Переливаем овощную смесь в большую миску и добавляем теплое молоко, перемешиваем.

8. Смешиваем 1 стакан муки с разрыхлителем.

9. И просеиваем мучную смесь в жидкую.

10. Затем просеиваем второй стакан муки и замешиваем однородное тесто.

11. Вливаем в тесто 2 ст.л. растительного масла и хорошо перемешиваем.

12. Смазываем сковороду растительным маслом и разогреваем. На разогретой сковороде тестируем тесто, т.е. выпекаем маленький блинчик. Если тесто удалось, выпекаем блины с двух сторон не смазывая сковороду маслом. Если плохо печется, то в жидкое тесто можно добавить 1-2 ст.л. муки, а в густое - 1-2 ст.л. воды.