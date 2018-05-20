Малосольная треска — португальский рецепт засолки рыбы

Треска – ценная промысловая рыба, и чаще всего в магазинах можно купить филе трески. Треску в основном используют для жарки, но её можно засаливать точно так же, как и любую другую морскую рыбу. Треска достаточно жирная рыба, и в этом она может поспорить с селёдкой. Но в отличии от селёдки, треска имеет более нежное мясо и благородный вкус.
В Португалии малосольная треска достаточно популярное блюдо, и готовят её по такому простому рецепту. Для приготовления малосольной трески вам потребуется:
- 0.5 кг филе трески;
- 2 ст. л. крупной соли;
- 1 ч. л. сушеного укропа;
- 50 мл растительного масла;
- Другие специи – по желанию.
Разморозьте рыбу и нарежьте её на кусочки.
Смешайте соль с сухим укропом, и обваляйте каждый кусочек в этой смеси.
Уложите рыбу в банку слоями, и на каждый слой полейте немного растительного масла.
Утрамбуйте слегка рыбу, прикройте банку крышкой и поставьте в холодильник на 12 часов.
Треска просаливается быстро, и через 12 часов можно вытащить рыбу из банки, отряхнуть соль, и приготовить себе бутерброд с нежнейшей малосольной треской.
Смотрите на видео, как приготовить малосольную треску в домашних условиях:
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