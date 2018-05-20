Малосольная треска — португальский рецепт засолки рыбы

Треска – ценная промысловая рыба, и чаще всего в магазинах можно купить филе трески. Треску в основном используют для жарки, но её можно засаливать точно так же, как и любую другую морскую рыбу. Треска достаточно жирная рыба, и в этом она может поспорить с селёдкой. Но в отличии от селёдки, треска имеет более нежное мясо и благородный вкус. Новости СМИ2

В Португалии малосольная треска достаточно популярное блюдо, и готовят её по такому простому рецепту. Для приготовления малосольной трески вам потребуется:

0.5 кг филе трески;

2 ст. л. крупной соли;

1 ч. л. сушеного укропа;

50 мл растительного масла;

Другие специи – по желанию.

Разморозьте рыбу и нарежьте её на кусочки.

Смешайте соль с сухим укропом, и обваляйте каждый кусочек в этой смеси.

Уложите рыбу в банку слоями, и на каждый слой полейте немного растительного масла.

Утрамбуйте слегка рыбу, прикройте банку крышкой и поставьте в холодильник на 12 часов.

Треска просаливается быстро, и через 12 часов можно вытащить рыбу из банки, отряхнуть соль, и приготовить себе бутерброд с нежнейшей малосольной треской.

Смотрите на видео, как приготовить малосольную треску в домашних условиях: