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Четыре вкуса

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Малосольная треска — португальский рецепт засолки рыбы

Треска – ценная промысловая рыба, и чаще всего в магазинах можно купить филе трески. Треску в основном используют для жарки, но её можно засаливать точно так же, как и любую другую морскую рыбу. Треска достаточно жирная рыба, и в этом она может поспорить с селёдкой. Но в отличии от селёдки, треска имеет более нежное мясо и благородный вкус.

В Португалии малосольная треска достаточно популярное блюдо, и готовят её по такому простому рецепту. Для приготовления малосольной трески вам потребуется:

  • 0.5 кг филе трески;
  • 2 ст. л. крупной соли;
  • 1 ч. л. сушеного укропа;
  • 50 мл растительного масла;
  • Другие специи – по желанию.

Разморозьте рыбу и нарежьте её на кусочки.

Смешайте соль с сухим укропом, и обваляйте каждый кусочек в этой смеси.

Уложите рыбу в банку слоями, и на каждый слой полейте немного растительного масла.

Утрамбуйте слегка рыбу, прикройте банку крышкой и поставьте в холодильник на 12 часов.

Треска просаливается быстро, и через 12 часов можно вытащить рыбу из банки, отряхнуть соль, и приготовить себе бутерброд с нежнейшей малосольной треской.

Смотрите на видео, как приготовить малосольную треску в домашних условиях:

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