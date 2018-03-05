Чай с хмелем был с давних времен известен русскому человеку. Он обладает не только уникальным вкусом, но еще и множеством целебных свойств. Аромат этого чая очень приятный.
Хмель содержит в своем составе вещества, которые называются флавоноидами. Они способствует укреплению костей, помогают при лечении заболеваний онкологического характера, а смолы растения способствуют более быстрому и эффективному заживлению ран.
Если шишки растения истолочь и принимать 3 раза в день по 1/2 столовой ложки перед едой, то они могут помочь при неврозах, тахикардии и вегето-сосудистой дистонии.
Рецепт приготовления напитка из хмеля.
- Понадобиться 2,5 ч. ложек шишек хмеля, 5 ч. ложек листьев мяты и 1,5 ч. ложки душицы. Все ингредиенты необходимо тщательно измельчить и перемешать.
- Берем 1 ст. ложку данного травяного сбора и заливаем 500 мл кипятка.
- Плотно закрываем и даем настояться 30 минут.
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