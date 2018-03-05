Чай с хмелем был с давних времен известен русскому человеку. Он обладает не только уникальным вкусом, но еще и множеством целебных свойств. Аромат этого чая очень приятный.

Хмель содержит в своем составе вещества, которые называются флавоноидами. Они способствует укреплению костей, помогают при лечении заболеваний онкологического характера, а смолы растения способствуют более быстрому и эффективному заживлению ран.

Если шишки растения истолочь и принимать 3 раза в день по 1/2 столовой ложки перед едой, то они могут помочь при неврозах, тахикардии и вегето-сосудистой дистонии.

Рецепт приготовления напитка из хмеля.