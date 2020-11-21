Курица в помидорах по-абхазски: очень вкусная и нежная

Очень вкусная курочка получается, нежная и мягкая плюс бесподобный соус. Подавать желательно вместе с лавашем, чтобы макать его в подливу. Я готовлю с любыми частями курицы, но больше всего нравится с бедрами или окорочками. Очень простой и доступный рецепт, а готовится элементарно.

Попробуйте и вы!

Необходимые ингредиенты

любые части курицы (голени, бедра и т.д.) – 1 кг

помидоры (спелые) – 3 шт.

лук – 1-2 головки

сливочное масло – 1,5 ст.л.

аджика – 1 ч.л.

чеснок, свежая зелень – по вкусу

мука – для панировки

соль, специи и приправы (черный и красный перец, кориандр, лавровый лист, паприка)

растительное масло

Курица в помидорах по-абхазски

Курицу обваливаем в муке со всех сторон. На сковороде разогреваем сливочное и немного растительного масла. Выкладываем кусочки курицы. Обжариваем на умеренном огне до зарумянивания. Затем переворачиваем курицу на другую сторону и добавляем лук, нарезанный небольшими кусочками. Потом добавляем в сковородку помидоры, нарезанные дольками. Кладем аджику, соль и специи. Перемешиваем и готовим на небольшом огне под крышкой минут 15-20. В конце добавляем рубленый чеснок и свежую зелень. Перемешиваем, накрываем крышкой, снимаем с огня и даем настояться минут 10.

Приятного аппетита.