Четыре вкуса

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Рецепт вкусного овощного микса с кабачками

Фото к рецепту: Овощной микс с кабачком

Ингредиенты

кабачки - 3 шт.

картофель - 3 шт.

морковь - 2 шт.

помидор - 2 шт.

лук - 1 шт

чеснок - 1 зуб

растительное масло - 5 ст.л.

приправа - 1 ч.л.

перец, соль

Рецепт приготовления

Овощи для приготовления промываем и обсушиваем бумажным полотенцем.

Очищаем овощи и нарезаем.

Я нарезаю овощи при помощи электрической терки-шинковки.

На разогретом растительном масле обжариваем лук и чеснок, 3 минуты.

Добавляем морковь и тушим до полуготовности.

Затем выкладываем дольки помидора и обжариваем 3 минуты.

Выкладываем зажарку в кастрюлю с толстым дном и добавляем кабачок, картофель и капусту.

Посыпаем приправой для овощей, солим и перчим, перемешиваем.

Тушим до готовности овощей, минут 30.

Готовую овощную смесь перекладываем в стерилизованные банки.

Закрываем банки крышками и накрываем, даем время остыть.

Получилось 2 банки по 800 мл.

Если для долгого хранения, то при тушении можно добавить 1-2 ст.л. уксуса 9%.

Банки перевернуть, накрыть и оставить остывать.

Кушать подано!

Фото рецепта

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