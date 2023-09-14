Рецепт вкусного овощного микса с кабачками

Овощи для приготовления промываем и обсушиваем бумажным полотенцем.

Очищаем овощи и нарезаем.

Я нарезаю овощи при помощи электрической терки-шинковки.

На разогретом растительном масле обжариваем лук и чеснок, 3 минуты.

Добавляем морковь и тушим до полуготовности.

Затем выкладываем дольки помидора и обжариваем 3 минуты.

Выкладываем зажарку в кастрюлю с толстым дном и добавляем кабачок, картофель и капусту.

Посыпаем приправой для овощей, солим и перчим, перемешиваем.

Тушим до готовности овощей, минут 30.

Готовую овощную смесь перекладываем в стерилизованные банки.

Закрываем банки крышками и накрываем, даем время остыть.

Получилось 2 банки по 800 мл.

Если для долгого хранения, то при тушении можно добавить 1-2 ст.л. уксуса 9%.

Банки перевернуть, накрыть и оставить остывать.

Кушать подано!