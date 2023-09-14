Рецепт вкусного овощного микса с кабачками

Ингредиенты
кабачки - 3 шт.
картофель - 3 шт.
морковь - 2 шт.
помидор - 2 шт.
лук - 1 шт
чеснок - 1 зуб
растительное масло - 5 ст.л.
приправа - 1 ч.л.
перец, соль
Рецепт приготовления
Овощи для приготовления промываем и обсушиваем бумажным полотенцем.
Очищаем овощи и нарезаем.
Я нарезаю овощи при помощи электрической терки-шинковки.
На разогретом растительном масле обжариваем лук и чеснок, 3 минуты.
Добавляем морковь и тушим до полуготовности.
Затем выкладываем дольки помидора и обжариваем 3 минуты.
Выкладываем зажарку в кастрюлю с толстым дном и добавляем кабачок, картофель и капусту.
Посыпаем приправой для овощей, солим и перчим, перемешиваем.
Тушим до готовности овощей, минут 30.
Готовую овощную смесь перекладываем в стерилизованные банки.
Закрываем банки крышками и накрываем, даем время остыть.
Получилось 2 банки по 800 мл.
Если для долгого хранения, то при тушении можно добавить 1-2 ст.л. уксуса 9%.
Банки перевернуть, накрыть и оставить остывать.
Кушать подано!
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