Вкусные колбаски из фарша

Рецепт приготовления

Нарежьте лук и морковь, все это нужно пассировать.

Приготовьте мясной фарш.

Положите в него чеснок, яйцо, соль, специи, газированную воду, муку и зелень.

Тщательно перемешайте все, мясо нужно насытить кислородом.

Сформируйте из полученной смеси колбаски и обжарьте их на сковороде.

Подайте к столу со сметаной или с пассировкой.

Кушать подано!