Четыре вкуса

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Вкусные колбаски из фарша

Фото к рецепту: Чевапчичи - колбаски из фарша

Ингредиенты

  • лук - 1 шт.
  • морковь - 1 шт.
  • говядина - 400 гр.
  • свинина - 400 гр.
  • яйцо - 1 шт.
  • чеснок - 2 зубчика
  • газированная вода (ледяная) - 70 мл.
  • соль - 2-3 щепотки
  • перец черный молотый
  • специи
  • укроп - 1/3 пучка
  • мука - 1 ст.л
  • растительное масло (для жарки)
  • сливочное масло - 20 гр.

Рецепт приготовления

Нарежьте лук и морковь, все это нужно пассировать.

Приготовьте мясной фарш.

Положите в него чеснок, яйцо, соль, специи, газированную воду, муку и зелень.

Тщательно перемешайте все,  мясо нужно насытить кислородом.

Сформируйте из полученной смеси колбаски и обжарьте их на сковороде.

Подайте к столу со сметаной или с пассировкой.

Кушать подано!

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