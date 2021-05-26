Вкусные колбаски из фарша

Ингредиенты
- лук - 1 шт.
- морковь - 1 шт.
- говядина - 400 гр.
- свинина - 400 гр.
- яйцо - 1 шт.
- чеснок - 2 зубчика
- газированная вода (ледяная) - 70 мл.
- соль - 2-3 щепотки
- перец черный молотый
- специи
- укроп - 1/3 пучка
- мука - 1 ст.л
- растительное масло (для жарки)
- сливочное масло - 20 гр.
Рецепт приготовления
Нарежьте лук и морковь, все это нужно пассировать.
Приготовьте мясной фарш.
Положите в него чеснок, яйцо, соль, специи, газированную воду, муку и зелень.
Тщательно перемешайте все, мясо нужно насытить кислородом.
Сформируйте из полученной смеси колбаски и обжарьте их на сковороде.
Подайте к столу со сметаной или с пассировкой.
Кушать подано!
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