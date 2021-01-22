Лепешки с сулугуни и зеленью на сковороде

Зелень мелко порубить.

Смещать венчиком все ингредиенты для лепешек.

Добавить в тесто зелень и натереть на крупной терке сыр сулугуни.

Солим аккуратно по вкусу, все зависит от солености вашего сыра.

Перчим по вкусу

Выпекаем лепешки на сухой горячей сковороде до готовности.

Готовые лепешки смазываем кусочком сливочного масла.

Приятного аппетита!