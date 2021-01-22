Лепешки с сулугуни и зеленью на сковороде

Ингредиенты
- 300 мл. кефира
- 2 яйца
- 1 ч. л соли
- 0,5 ч. л соды
- 150 - 200 гр. сыра сулугуни
- пучок зелени
- немного сливочного масла для смазывания готовых лепешек
Пошаговый рецепт приготовления
Зелень мелко порубить.
Смещать венчиком все ингредиенты для лепешек.
Добавить в тесто зелень и натереть на крупной терке сыр сулугуни.
Солим аккуратно по вкусу, все зависит от солености вашего сыра.
Перчим по вкусу
Выпекаем лепешки на сухой горячей сковороде до готовности.
Готовые лепешки смазываем кусочком сливочного масла.
Приятного аппетита!
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