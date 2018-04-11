Весенний мусс «Фрау Марта»

Легкий десерт, с нежным сливочно-кукурузным вкусом! Воздушное облако удовольствия для сладкоежек!
Для приготовления использую сливки 20–33%.
ИНГРЕДИЕНТЫ
|200 мл
|200 г
|2 ст. л.
|1 ч. л.
|1 ½ г
|1 шт.
ШАГ 1
Подготовим необходимые продукты для мусса.
ШАГ 2
В чаше блендера смешаем кукурузу, сливки, сахар и ванилин.
ШАГ 3
Полученную смесь протрем через дуршлаг.
ШАГ 4
Поставить смесь на медленный огонь и подогреть.
ШАГ 5
Растворим крахмал в 50 мл воды комнатной температуры.
ШАГ 6
В горячую смесь вылить крахмал и нагреть вновь, до закипания, чтобы загустить смесь. Дать полностью остыть.
ШАГ 7
Взбить белок одного яйца до устойчивых пиков.
ШАГ 8
Аккуратно ввести белок в молочно-кукурузную смесь, хорошо перемешав. После этого разложить в формы и оставить в холодильнике на несколько часов.
ШАГ 9
Наш весенний мусс готов!
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