Четыре вкуса

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Весенний мусс «Фрау Марта»

Весенний мусс «Фрау Марта»

Легкий десерт, с нежным сливочно-кукурузным вкусом! Воздушное облако удовольствия для сладкоежек!

Для приготовления использую сливки 20–33%.

ИНГРЕДИЕНТЫ
 200 мл
200 г
2 ст. л.
1 ч. л.
1 ½ г
1 шт.
ШАГ 1
Подготовим необходимые продукты для мусса.
Подготовим необходимые продукты для мусса.
ШАГ 2
В чаше блендера смешаем кукурузу, сливки, сахар и ванилин.
В чаше блендера смешаем кукурузу, сливки, сахар и ванилин.
ШАГ 3
Полученную смесь протрем через дуршлаг.
Полученную смесь протрем через дуршлаг.
ШАГ 4
Поставить смесь на медленный огонь и подогреть.
Поставить смесь на медленный огонь и подогреть.
ШАГ 5
Растворим крахмал в 50 мл воды комнатной температуры.
Растворим крахмал в 50 мл воды комнатной температуры.
ШАГ 6
В горячую смесь вылить крахмал и нагреть вновь, до закипания, чтобы загустить смесь. Дать полностью остыть.
В горячую смесь вылить крахмал и нагреть вновь, до закипания, чтобы загустить смесь. Дать полностью остыть.
ШАГ 7
Взбить белок одного яйца до устойчивых пиков.
Взбить белок одного яйца до устойчивых пиков.
ШАГ 8
Аккуратно ввести белок в молочно-кукурузную смесь, хорошо перемешав. После этого разложить в формы и оставить в холодильнике на несколько часов.
Аккуратно ввести белок в молочно-кукурузную смесь, хорошо перемешав. После этого разложить в формы и оставить в холодильнике на несколько часов.
ШАГ 9
Наш весенний мусс готов!
Наш весенний мусс готов!
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