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Печеночная колбаса

Фото к рецепту: Печеночная колбаса

Ингредиенты

  • куриная печень 1 кг.
  • четверть куриная 1,2 кг.
  • лук 1 шт. большая
  • чеснок 3-4 шт.
  • сахар 1 гр.
  • соль 40 гр.
  • перец черный 1 ч. л
  • перец душистый 1 ч. л
  • кориандр 1 ч.л.
  • сливки 10 % 200 г.

Пошаговый рецепт приготовления

Печеночная КОЛБАСА в Домашних Условиях в кишке РЕЦЕПТ простой и доступный!

Пошаговое приготовление печеночной колбасы.

Берем свиные черева замачиваем в теплой воде, добавляем соль и уксус по 1 ч. ложке оставляем на час. После их нужно хорошо промыть.

Берем печень куриную и четверть птицы, отдельно пропустить через мясорубку.

Затем в печенку добавить половину соли и хорошо перебить блендером.

Фарш также перебить блендером добавить соль, сахар специи и сливки взбить до однородной консистенции.

Затем печень и фарш соединить и добавить чеснок.

Черева одеваем на специальную насадку и завязываем край чтоб масса не вытекла через кишку.

Делать их очень просто главное не набивать кишку сильно плотно, чтоб при варке колбаска не лопнула.

Варить их нужно только с градусником при температуре 80-85г.

Готовую колбаски остудить в ледяной воде 30 минут. Затем в холодильнике 2-3 часа.

Самая вкусная колбаска своими руками готова.

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