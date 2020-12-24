Ингредиенты
- куриная печень 1 кг.
- четверть куриная 1,2 кг.
- лук 1 шт. большая
- чеснок 3-4 шт.
- сахар 1 гр.
- соль 40 гр.
- перец черный 1 ч. л
- перец душистый 1 ч. л
- кориандр 1 ч.л.
- сливки 10 % 200 г.
Пошаговый рецепт приготовления
Печеночная КОЛБАСА в Домашних Условиях в кишке РЕЦЕПТ простой и доступный!
Пошаговое приготовление печеночной колбасы.
Берем свиные черева замачиваем в теплой воде, добавляем соль и уксус по 1 ч. ложке оставляем на час. После их нужно хорошо промыть.
Берем печень куриную и четверть птицы, отдельно пропустить через мясорубку.
Затем в печенку добавить половину соли и хорошо перебить блендером.
Фарш также перебить блендером добавить соль, сахар специи и сливки взбить до однородной консистенции.
Затем печень и фарш соединить и добавить чеснок.
Черева одеваем на специальную насадку и завязываем край чтоб масса не вытекла через кишку.
Делать их очень просто главное не набивать кишку сильно плотно, чтоб при варке колбаска не лопнула.
Варить их нужно только с градусником при температуре 80-85г.
Готовую колбаски остудить в ледяной воде 30 минут. Затем в холодильнике 2-3 часа.
Самая вкусная колбаска своими руками готова.
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