Печеночная КОЛБАСА в Домашних Условиях в кишке РЕЦЕПТ простой и доступный!

Пошаговое приготовление печеночной колбасы.

Берем свиные черева замачиваем в теплой воде, добавляем соль и уксус по 1 ч. ложке оставляем на час. После их нужно хорошо промыть.

Берем печень куриную и четверть птицы, отдельно пропустить через мясорубку.

Затем в печенку добавить половину соли и хорошо перебить блендером.

Фарш также перебить блендером добавить соль, сахар специи и сливки взбить до однородной консистенции.

Затем печень и фарш соединить и добавить чеснок.

Черева одеваем на специальную насадку и завязываем край чтоб масса не вытекла через кишку.

Делать их очень просто главное не набивать кишку сильно плотно, чтоб при варке колбаска не лопнула.

Варить их нужно только с градусником при температуре 80-85г.

Готовую колбаски остудить в ледяной воде 30 минут. Затем в холодильнике 2-3 часа.

Самая вкусная колбаска своими руками готова.