- Кабачки 300 г
- Сыр твердый 50 г
- Яйцо 1 шт
- Панировочные сухари 2 ст. л.
- Мука пшеничная 2 ст. л.
- Масло для жарки
- Соль
Кабачок очистить от кожуры и семян.
Нарезать крупными кусочками.
Натереть на терке и сложить в миску.
Добавить тертый сыр, панировочные сухарики, яйцо и соль.
Хорошо перемешать. Добавить муку и хорошо вы месить «фарш».
Слепить небольшие котлетки.
Обжарить на сковороде с растительным маслом, с двух сторон.
Выложить на тарелки и украсить зеленью. Очень вкусные котлетки из кабачков с сыром готовы. Подавать со сметаной.
Приятного аппетита!
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