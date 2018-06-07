Котлетки из кабачков с сыром

Нежные, пышные, аппетитные котлеты из кабачков с сыром многим придутся по вкусу. Легкие в приготовлении, они не займут у вас много времени и сил.



Ингредиенты: Кабачки 300 г

Сыр твердый 50 г

Яйцо 1 шт

Панировочные сухари 2 ст. л.

Мука пшеничная 2 ст. л.

Масло для жарки

Соль

Приготовление: