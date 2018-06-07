Четыре вкуса
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Четыре вкуса

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Котлетки из кабачков с сыром

Нежные, пышные, аппетитные котлеты из кабачков с сыром многим придутся по вкусу. Легкие в приготовлении, они не займут у вас много времени и сил.
Котлетки из кабачков с сыром
Ингредиенты:
  • Кабачки 300 г
  • Сыр твердый 50 г
  • Яйцо 1 шт
  • Панировочные сухари 2 ст. л.
  • Мука пшеничная 2 ст. л.
  • Масло для жарки
  • Соль
Приготовление:

Кабачок очистить от кожуры и семян.

Кабачок очистить от кожуры и семян.

Нарезать крупными кусочками.

Нарезать крупными кусочками.

Натереть на терке и сложить в миску.

Натереть на терке и сложить в миску.

Добавить тертый сыр, панировочные сухарики, яйцо и соль.

Добавить тертый сыр, панировочные сухарики, яйцо и соль.

Хорошо перемешать. Добавить муку и хорошо вы месить «фарш».

Хорошо перемешать. Добавить муку и хорошо вы месить «фарш».

Слепить небольшие котлетки.

Слепить небольшие котлетки.

Обжарить на сковороде с растительным маслом, с двух сторон.

Обжарить на сковороде с растительным маслом, с двух сторон.

Котлетки из кабачков с сыром

Выложить на тарелки и украсить зеленью. Очень вкусные котлетки из кабачков с сыром готовы. Подавать со сметаной.

Приятного аппетита!

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