Вы приготовили курицу или говядину и не знаете чем скрасить вкус блюда? Рецепт острого арахисового соуса решит вашу проблему. Эта изысканная заправка насытит ваше привычное меню нотами остроты и изысканности.

Ингредиенты:

молотый тмин — 5 грамм;

арахисовое растительное масло — 60 миллилитров;

мелко нарезанная луковица — 1 штука;

натертый зубчик чеснока — 1 штука;

свежий имбирь — 15 миллилитров;

мелко нарезанный и очищенный от семян перец чили — 1 штука;

жареный арахис — 180 грамм;

соевый соус — 40 миллилитров

коричневый сахар — 15 миллилитров;

горячая вода — 225 миллилитров;

мелко нарезанный свежий кориандр — 5 миллилитров.

Пошаговый рецепт

Положите на разогретую сковороду тмин, затем добавьте арахисовое масло, лук и чеснок. Тушите в течение 5 минут, затем добавьте имбирь и перец чили и готовьте еще 5 минут. Охладите, добавьте оставшиеся ингредиенты и перемешайте до получения однородной массы. Острый арахисовый соус готов.

Этот соус — прекрасное дополнение к основным мясным блюдам. Не теряет своей свежести в течении трех дней. Обязательный ингредиент любой скатерти самобранки. Желаем вам приятного аппетита!



