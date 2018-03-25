Вы приготовили курицу или говядину и не знаете чем скрасить вкус блюда? Рецепт острого арахисового соуса решит вашу проблему. Эта изысканная заправка насытит ваше привычное меню нотами остроты и изысканности.
Ингредиенты:
- молотый тмин — 5 грамм;
- арахисовое растительное масло — 60 миллилитров;
- мелко нарезанная луковица — 1 штука;
- натертый зубчик чеснока — 1 штука;
- свежий имбирь — 15 миллилитров;
- мелко нарезанный и очищенный от семян перец чили — 1 штука;
- жареный арахис — 180 грамм;
- соевый соус — 40 миллилитров
- коричневый сахар — 15 миллилитров;
- горячая вода — 225 миллилитров;
- мелко нарезанный свежий кориандр — 5 миллилитров.
Пошаговый рецепт
- Положите на разогретую сковороду тмин, затем добавьте арахисовое масло, лук и чеснок.
- Тушите в течение 5 минут, затем добавьте имбирь и перец чили и готовьте еще 5 минут.
- Охладите, добавьте оставшиеся ингредиенты и перемешайте до получения однородной массы.
- Острый арахисовый соус готов.
Этот соус — прекрасное дополнение к основным мясным блюдам. Не теряет своей свежести в течении трех дней. Обязательный ингредиент любой скатерти самобранки. Желаем вам приятного аппетита!
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