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Острый арахисовый соус

Острый арахисовый соус

Вы приготовили курицу или говядину и не знаете чем скрасить вкус блюда? Рецепт острого арахисового соуса решит вашу проблему. Эта изысканная заправка насытит ваше привычное меню нотами остроты и изысканности.

Ингредиенты:

  • молотый тмин — 5 грамм;
  • арахисовое растительное масло — 60 миллилитров;
  • мелко нарезанная луковица — 1 штука;
  • натертый зубчик чеснока — 1 штука;
  • свежий имбирь — 15 миллилитров;
  • мелко нарезанный и очищенный от семян перец чили — 1 штука;
  • жареный арахис — 180 грамм;
  • соевый соус — 40 миллилитров
  • коричневый сахар — 15 миллилитров;
  • горячая вода — 225 миллилитров;
  • мелко нарезанный свежий кориандр — 5 миллилитров.

Пошаговый рецепт

  1. Положите на разогретую сковороду тмин, затем добавьте арахисовое масло, лук и чеснок.
  2. Тушите в течение 5 минут, затем добавьте имбирь и перец чили и готовьте еще 5 минут.
  3. Охладите, добавьте оставшиеся ингредиенты и перемешайте до получения однородной массы.
  4. Острый арахисовый соус готов.

Этот соус — прекрасное дополнение к основным мясным блюдам. Не теряет своей свежести в течении трех дней. Обязательный ингредиент любой скатерти самобранки. Желаем вам приятного аппетита!

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