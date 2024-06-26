Готовим грибную окрошку

Настало время для холодных супов.

Как и любая другая окрошка / это холодный суп и поэтому все необходимые продукты надо сначала сварить и остудить.

И так, отварить картофель и яйца до готовности.

Куриную грудку тоже отварить (бульон пригодится для супа).

Сушеные грибы отварить отдельно, грибной бульон не выливать, это будет заливка для холодника.

Все продукты охладить и почистить.

Осталось холодник собрать.

Желтки отделить от белков и растереть со сметаной, белки и грибы, куриную грудку мелко порезать, картошку нарезать кубиком, огурцы мелко нарезать и смешать с нарубленным укропом, слегка посолив.

Все продукты сложить в подходящую емкость, залить грибным бульоном, добавить лимонный сок, посолить поперчить по вкусу.

До подачи поставить в холодильник.

А если для охлаждения времени нет, то можно охладить добавить кубики льда.

Кушать подано!