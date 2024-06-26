Готовим грибную окрошку

Ингредиенты
- 20 г сушеных грибов
- 1-2 картошины
- 1 свежий огурец
- ½ куриной грудки
- 2 яйца
- 100 г сметаны
- ½ лимона
- небольшой пучок укропа
- соль
- перец
Рецепт приготовления
Настало время для холодных супов.
Как и любая другая окрошка / это холодный суп и поэтому все необходимые продукты надо сначала сварить и остудить.
И так, отварить картофель и яйца до готовности.
Куриную грудку тоже отварить (бульон пригодится для супа).
Сушеные грибы отварить отдельно, грибной бульон не выливать, это будет заливка для холодника.
Все продукты охладить и почистить.
Осталось холодник собрать.
Желтки отделить от белков и растереть со сметаной, белки и грибы, куриную грудку мелко порезать, картошку нарезать кубиком, огурцы мелко нарезать и смешать с нарубленным укропом, слегка посолив.
Все продукты сложить в подходящую емкость, залить грибным бульоном, добавить лимонный сок, посолить поперчить по вкусу.
До подачи поставить в холодильник.
А если для охлаждения времени нет, то можно охладить добавить кубики льда.
Кушать подано!
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