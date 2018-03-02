Четыре вкуса

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Хлебный суп с помидорчиками «Мечтая об Италии»

Хлебный суп с помидорчиками «Мечтая об Италии»

Ингредиенты

  • Помидор — 5 шт.
  • Сыр сливочный — 100 г
  • Хлеб — 3 кусочка
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Вода — 100-200 мл
  • Базилик — 1 пучок
  • Масло оливковое — 100 г
  • Перец — по вкусу

Способ приготовления
Помидоры, зелень и чеснок ополаскиваем под проточной водой. Чеснок очищаем от кожицы, мелко нарезаем. Зелень измельчаем.
С хлеба обрезаем корочки, нарезаем кубиками. Помидоры обдаем кипятком и очищаем от кожицы, мякоть нарезаем кусочками.

В сковородку наливаем оливковое масло, разогреваем и выкладываем измельченную мякоть помидора, добавляем чеснок и тушим 10 мин. К тушеным помидорам добавляем измельченный базилик и хлеб. Тушим еще 2-3 мин. Выключаем, немного охлаждаем.
Содержимое сковородки выкладываем в блендер и измельчаем. Выливаем все в кастрюльку, добавляем воду и доводим до кипения. В суп добавляем сливочный сыр, солим, перчим по вкусу и доводим до кипения. Готовый суп разливаем по тарелкам, украшая листочками базилика.
Приятного аппетита!

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