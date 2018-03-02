Хлебный суп с помидорчиками «Мечтая об Италии»

Ингредиенты
- Помидор — 5 шт.
- Сыр сливочный — 100 г
- Хлеб — 3 кусочка
- Чеснок — 3 зубчика
- Вода — 100-200 мл
- Базилик — 1 пучок
- Масло оливковое — 100 г
- Перец — по вкусу
Способ приготовления
Помидоры, зелень и чеснок ополаскиваем под проточной водой. Чеснок очищаем от кожицы, мелко нарезаем. Зелень измельчаем.
С хлеба обрезаем корочки, нарезаем кубиками. Помидоры обдаем кипятком и очищаем от кожицы, мякоть нарезаем кусочками.
В сковородку наливаем оливковое масло, разогреваем и выкладываем измельченную мякоть помидора, добавляем чеснок и тушим 10 мин. К тушеным помидорам добавляем измельченный базилик и хлеб. Тушим еще 2-3 мин. Выключаем, немного охлаждаем.
Содержимое сковородки выкладываем в блендер и измельчаем. Выливаем все в кастрюльку, добавляем воду и доводим до кипения. В суп добавляем сливочный сыр, солим, перчим по вкусу и доводим до кипения. Готовый суп разливаем по тарелкам, украшая листочками базилика.
Приятного аппетита!
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