Пицца «Изумительная»

Ингредиенты
теплая кипяченая вода - 115 мл.
сахар - 1 ч.
соль - 1/2 ч. л.
сухие дрожжи - 1/2 ч.
масло растительное - 25 мл.
мука
помидоры - 4 шт.
майонез - 1 ст.
колбасы копченые - 2-3 шт.
твердый сыр - 200 гр.
соль
пряность
Пошаговый рецепт приготовления
В теплой воде растворить сахар, всыпать дрожжи, размешать, всыпать соль и 15 мл. растительное масло.
Постепенно всыпать просеянную муку, замесить мягкое нелипкое тесто.
Перекладываем тесто в смазанную растительным маслом миску и стягиваем полиэтиленовой пленкой.
Ставим на час в холодильник, затем достаем и даем на полчаса прогреться на столе.
Стол присыпать мукой, переложить тесто и немного перемешать.
Смажьте противень растительным маслом, руки тоже, и разложите тесто по противню или форме, какая у вас есть.
Приготовление соуса.
Для этого 3 помидора, трем на мелкой терке, добавить майонез, соль и специи по вкусу.
Смажьте верх теста соусом, выложите нарезанные кружочками колбаски и кружочки помидора и сверху посыпьте натертым на мелкой терке сыром.
Ставим в разогретую до 220 * на 15-20 минут.
Выполнено!Приятного аппетита!
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