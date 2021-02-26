Четыре вкуса

306 092 подписчика

Свежие комментарии

Пицца «Изумительная»

Фото к рецепту: Пицца изумительная

Ингредиенты 

теплая кипяченая вода - 115 мл. 
сахар - 1 ч. 
соль - 1/2 ч. л. 
сухие дрожжи - 1/2 ч. 
масло растительное - 25 мл. 
мука 
помидоры - 4 шт. 
майонез - 1 ст. 
колбасы копченые - 2-3 шт. 
твердый сыр - 200 гр. 
соль 
пряность 

Пошаговый рецепт приготовления 

В теплой воде растворить сахар, всыпать дрожжи, размешать, всыпать соль и 15 мл. растительное масло. 

Постепенно всыпать просеянную муку, замесить мягкое нелипкое тесто. 

Перекладываем тесто в смазанную растительным маслом миску и стягиваем полиэтиленовой пленкой. 

Ставим на час в холодильник, затем достаем и даем на полчаса прогреться на столе. 

Стол присыпать мукой, переложить тесто и немного перемешать. 

Смажьте противень растительным маслом, руки тоже, и разложите тесто по противню или форме, какая у вас есть. 

Приготовление соуса. 

Для этого 3 помидора, трем на мелкой терке, добавить майонез, соль и специи по вкусу. 
Смажьте верх теста соусом, выложите нарезанные кружочками колбаски и кружочки помидора и сверху посыпьте натертым на мелкой терке сыром. 

Ставим в разогретую до 220 * на 15-20 минут. 

Выполнено!

Приятного аппетита! 

 

Ссылка на первоисточник
мясообедрецептыприготовлениезавтракужинедаготовить простовыпечкавкусноготовитькулинарияовощи
Обсудить

Картина дня

наверх