Пицца «Изумительная»

Ингредиенты

теплая кипяченая вода - 115 мл.

сахар - 1 ч.

соль - 1/2 ч. л.

сухие дрожжи - 1/2 ч.

масло растительное - 25 мл.

мука

помидоры - 4 шт.

майонез - 1 ст.

колбасы копченые - 2-3 шт.

твердый сыр - 200 гр.

соль

пряность

Пошаговый рецепт приготовления

В теплой воде растворить сахар, всыпать дрожжи, размешать, всыпать соль и 15 мл. растительное масло.

Постепенно всыпать просеянную муку, замесить мягкое нелипкое тесто.

Перекладываем тесто в смазанную растительным маслом миску и стягиваем полиэтиленовой пленкой.

Ставим на час в холодильник, затем достаем и даем на полчаса прогреться на столе.

Стол присыпать мукой, переложить тесто и немного перемешать.

Смажьте противень растительным маслом, руки тоже, и разложите тесто по противню или форме, какая у вас есть.

Приготовление соуса.

Для этого 3 помидора, трем на мелкой терке, добавить майонез, соль и специи по вкусу.

Смажьте верх теста соусом, выложите нарезанные кружочками колбаски и кружочки помидора и сверху посыпьте натертым на мелкой терке сыром.

Ставим в разогретую до 220 * на 15-20 минут.

Выполнено!

Приятного аппетита!