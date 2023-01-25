Готовим вкусное печенье с орехами на кефире

Ингредиенты
мука 500 гр.
сливочное масло 200 гр.
сахар 50 гр.
соль щепотка
разрыхлитель 10 гр.
яицо 1 шт.
кефир 200 мл.
начинка:
орехи 250 гр.
ванилин
сахар 200 гр.
белок от 1 яица
Рецепт приготовления
Перетереть в крошку масло с мукой и солью.
Добавить разрыхлитель и перемешать.
Добавить кефир, яйцо и сахар.
Замесить тесто, завернуть пакет и отправить в холодильник.
Поджаренные орехи измельчить.
Смешать с сахаром, ванилином и белком.
Раскатать тесто в прямоугольник 2 мм толщиной, выложить начинку.
Свернуть в рулет и нарезать толщиной 1,5 см.
Выпекать при 180 гр 30 минут.
Кушать подано!
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