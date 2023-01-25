Готовим вкусное печенье с орехами на кефире

мука 500 гр.

сливочное масло 200 гр.

сахар 50 гр.

соль щепотка

разрыхлитель 10 гр.

яицо 1 шт.

кефир 200 мл.

начинка:

орехи 250 гр.

ванилин

сахар 200 гр.

белок от 1 яица

Перетереть в крошку масло с мукой и солью.

Добавить разрыхлитель и перемешать.

Добавить кефир, яйцо и сахар.

Замесить тесто, завернуть пакет и отправить в холодильник.

Поджаренные орехи измельчить.

Смешать с сахаром, ванилином и белком.

Раскатать тесто в прямоугольник 2 мм толщиной, выложить начинку.

Свернуть в рулет и нарезать толщиной 1,5 см.

Выпекать при 180 гр 30 минут.

Кушать подано!