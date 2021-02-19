Фруктовый кисель за 10 минут

Ингредиенты

замороженные фрукты - 0,5 кг

крахмал - 2 столовые ложки

Пошаговый рецепт приготовления

В кастрюли налить воды и поставить на огонь. Кидаем туда замороженные фрукты или варенье, как хотите. Добавьте сахар по вкусу.

Прежде чем вода закипит, приготовьте крахмал из расчета 2-4 столовых ложки на литр киселя. Чем больше вы кидаете, тем гуще будет желе. Разводим крахмал водой до жидкого состояния, чтобы его можно было тонкой струйкой переливать в кастрюлю. Влейте крахмал в кипящую воду, интенсивно помешивая содержимое. Дать снова закипеть и разлить по тарелкам.

Выполнено! Таким образом, любой компот можно мгновенно превратить в кисель, добавив крахмал.

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