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Фруктовый кисель за 10 минут

Фото к рецепту: Фруктовый кисель за 10 минут

Ингредиенты 

замороженные фрукты - 0,5 кг 
крахмал - 2 столовые ложки 

Пошаговый рецепт приготовления 
В кастрюли налить воды и поставить на огонь. Кидаем туда замороженные фрукты или варенье, как хотите. Добавьте сахар по вкусу. 

Прежде чем вода закипит, приготовьте крахмал из расчета 2-4 столовых ложки на литр киселя. Чем больше вы кидаете, тем гуще будет желе. Разводим крахмал водой до жидкого состояния, чтобы его можно было тонкой струйкой переливать в кастрюлю. Влейте крахмал в кипящую воду, интенсивно помешивая содержимое. Дать снова закипеть и разлить по тарелкам. 

Выполнено! Таким образом, любой компот можно мгновенно превратить в кисель, добавив крахмал.

Видео рецепт 

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