Простейший рецепт Сангрии

Рецепт приготовления

1. Нарежьте фрукты кружками и вместе с кожурой положите в кувшин.

2. Смешайте в кувшине вино с водой, добавьте сахар и тщательно перемешайте.

3. Уберите напиток на 3-12 часов в холодильник.

Можно подавать к столу.