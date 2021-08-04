Четыре вкуса

307 400 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • VLADIMIR
    с рисовым уксусом, это сказкаВкусные жареные б...
  • Алексей
    dВишневый компот н...
  • Алексей
    или творог?Что вкусного приг...

Простейший рецепт Сангрии

Фото к рецепту: Сангрия, простейший рецепт

Ингредиенты

  • красное вино – 0,7 л.
  • - подойдет любое качественное столовое вино низшей ценовой категории
  • обычная вода – 0,7 л.
  • сахар – 2 ст.л.
  • - кто любит сладкий напиток, добавьте ещё сахара
  • апельсин – 2 шт.
  • лимон – 1 шт.
  • свежа мята , можно и без нее

Рецепт приготовления

1. Нарежьте фрукты кружками и вместе с кожурой положите в кувшин.

2. Смешайте в кувшине вино с водой, добавьте сахар и тщательно перемешайте.

3. Уберите напиток на 3-12 часов в холодильник.

Можно подавать к столу.

Видео 

Ссылка на первоисточник
обедрецептыприготовлениеужинедаготовить простовкусноготовитькулинарияфрукты
Обсудить

Картина дня

наверх