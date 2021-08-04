Простейший рецепт Сангрии

Ингредиенты
- красное вино – 0,7 л.
- - подойдет любое качественное столовое вино низшей ценовой категории
- обычная вода – 0,7 л.
- сахар – 2 ст.л.
- - кто любит сладкий напиток, добавьте ещё сахара
- апельсин – 2 шт.
- лимон – 1 шт.
- свежа мята , можно и без нее
Рецепт приготовления
1. Нарежьте фрукты кружками и вместе с кожурой положите в кувшин.
2. Смешайте в кувшине вино с водой, добавьте сахар и тщательно перемешайте.
3. Уберите напиток на 3-12 часов в холодильник.
Можно подавать к столу.
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