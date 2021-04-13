Школьная пицца по-домашнему

Ингредиенты
- тесто:
- молоко — 120 мл.
- вода — 140 мл.
- сахар — 40 гр.
- соль — 7 гр.
- дрожжи (прессованные) — 15 гр.
- мука пшеничная — 520 гр.
- яйцо куриное с1 (2/3ч. в тесто, а 1/3 ч. оставить для смазывания) — 2 шт.
- масло сливочное — 60 гр.
- начинка:
- окорок к/в (или колбаса, ветчина) — 200 гр.
- моцарелла — 350 гр.
- огурец маринованный 1-2 шт.
- перец болгарский — 1/2 шт.
- соус томатный
- кунжут
- петрушка сушёная
Пошаговый рецепт приготовления
1. Опара:
В чаше перемешайте тёплое молоко, тёплую воду, дрожжи.
Вода и молоко должны быть не горячими, а тёплыми.
Засыпьте сахар, соль и 220 г муки, тщательно всё перемешайте, накройте и оставьте в тёплом месте на 10-15 минут.
2. Оставшеюся муку 300 г просейте.
Отдельно взбейте вилкой 2 яйца и добавить 2/3ч. в тесто, а 1/3 ч. оставьте для смазывания.
Добавьте подошедшую опару, замесите тесто.
Затем добавьте в 2 приёма размягчённое сливочное масло комнатной температуры, каждый раз хорошо вмешивая в тесто.
Емкость с тестом накройте влажным полотенцем или пищевой пленкой, уберите в тёплое место примерно на 1,5 ч.
Через 40 мин. тесто аккуратно обмять.
3. Тесто разделите на 15 равных частей (~ 60 г).
Каждую часть скатайте в шарик и выложите на противень застеленный пергаментом.
Накройте пищевой пленкой, уберите отдохнуть на 10 мин.
При помощи стаканчика или другой подходящей ёмкости, предварительно обмакнув её в растительное масло, сделвйте выемки для начинки.
Бортики смажьте яйцом, серединку - томатным соусом.
Посыпьте кунжутом.
Затем выложите поочередно начинку, сверху посыпьте сыром и немного сушёной петрушкой.
Поставьте в духовку при 200 °С - 20 мин. Время выпечки и температура зависят от особенностей вашей духовки.
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