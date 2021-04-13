Школьная пицца по-домашнему

тесто:

молоко — 120 мл.

вода — 140 мл.

сахар — 40 гр.

соль — 7 гр.

дрожжи (прессованные) — 15 гр.

мука пшеничная — 520 гр.

яйцо куриное с1 (2/3ч. в тесто, а 1/3 ч. оставить для смазывания) — 2 шт.

масло сливочное — 60 гр.

начинка:

окорок к/в (или колбаса, ветчина) — 200 гр.

моцарелла — 350 гр.

огурец маринованный 1-2 шт.

перец болгарский — 1/2 шт.

соус томатный

кунжут

петрушка сушёная

Пошаговый рецепт приготовления

1. Опара:

В чаше перемешайте тёплое молоко, тёплую воду, дрожжи.

Вода и молоко должны быть не горячими, а тёплыми.

Засыпьте сахар, соль и 220 г муки, тщательно всё перемешайте, накройте и оставьте в тёплом месте на 10-15 минут.

2. Оставшеюся муку 300 г просейте.

Отдельно взбейте вилкой 2 яйца и добавить 2/3ч. в тесто, а 1/3 ч. оставьте для смазывания.

Добавьте подошедшую опару, замесите тесто.

Затем добавьте в 2 приёма размягчённое сливочное масло комнатной температуры, каждый раз хорошо вмешивая в тесто.

Емкость с тестом накройте влажным полотенцем или пищевой пленкой, уберите в тёплое место примерно на 1,5 ч.

Через 40 мин. тесто аккуратно обмять.

3. Тесто разделите на 15 равных частей (~ 60 г).

Каждую часть скатайте в шарик и выложите на противень застеленный пергаментом.

Накройте пищевой пленкой, уберите отдохнуть на 10 мин.

При помощи стаканчика или другой подходящей ёмкости, предварительно обмакнув её в растительное масло, сделвйте выемки для начинки.

Бортики смажьте яйцом, серединку - томатным соусом.

Посыпьте кунжутом.

Затем выложите поочередно начинку, сверху посыпьте сыром и немного сушёной петрушкой.

Поставьте в духовку при 200 °С - 20 мин. Время выпечки и температура зависят от особенностей вашей духовки.