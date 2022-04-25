Четыре вкуса

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Батончики-мюсли с ягодами и кокосовым йогуртом

Фото к рецепту: Батончики-мюсли с кокосовым йогуртом и ягодами #постныйстол

Ингредиенты

кокосовое молоко - 400 мл.

пробиотик - 2 капсулы

ягоды замороженные - 1 ст.

овсянка - 2 ст.

финики - 180 гр.

кунжут - 1/3 ст.

арахисовая паста - 1/3 ст.

порошок корицы - 1 ч.л.

Фото рецепта

Батончики-мюсли с кокосовым йогуртом и ягодами #постныйстол: шаг 1
1. Сначала приготовьте кокосовый йогурт. Для этого возьмите чистую стеклянную банку, налейте в неё кокосовое молоко и добавьте пробиотик.
Батончики-мюсли с кокосовым йогуртом и ягодами #постныйстол: шаг 2
2. Хорошо перемешайте.
Батончики-мюсли с кокосовым йогуртом и ягодами #постныйстол: шаг 3
3. Накройте банку марлей и закрепите резинкой. Оставьте в теплом месте на 24-48 часов.
Батончики-мюсли с кокосовым йогуртом и ягодами #постныйстол: шаг 4
4. Теперь приготовьте ягоды. Поместите замороженные ягоды в сотейник и поставьте на медленный огонь. .
Батончики-мюсли с кокосовым йогуртом и ягодами #постныйстол: шаг 5
5. Помешивайте ягоды до тех пор, пока они не дадут сок. Уберите с плиты и остудите.
Батончики-мюсли с кокосовым йогуртом и ягодами #постныйстол: шаг 6
6. Теперь приготовьте мюсли. Поместите финики в блендер и перемешайте до получения однородной пастообразной массы. Добавьте овсянку, кунжут, арахисовую пасту и корицу. Смешайте все ингредиенты в блендере.
Батончики-мюсли с кокосовым йогуртом и ягодами #постныйстол: шаг 7
7. Теперь приступайте к приготовлению батончиков. Возьмите прямоугольную форму и застелите её фольгой или пергаментом. Выложите в форму готовую массу из блендера.
Батончики-мюсли с кокосовым йогуртом и ягодами #постныйстол: шаг 8
8. Хорошо утрамбуйте массу.
Батончики-мюсли с кокосовым йогуртом и ягодами #постныйстол: шаг 9
8. Сверху выложите коковый йогурт.
Батончики-мюсли с кокосовым йогуртом и ягодами #постныйстол: шаг 10
10. Поверх йогурта выложите готовые ягоды. С помощью вилки или шпажки придайте узор зигзагообразными движениями.
Батончики-мюсли с кокосовым йогуртом и ягодами #постныйстол: шаг 11
11. Поместите форму в морозильную камеру на 1-2 часа.
Батончики-мюсли с кокосовым йогуртом и ягодами #постныйстол: шаг 12
12. Извлеките готовые мюсли из холодильника и нарежьте на порции. Украсьте по желанию ягодами. Батончики-мюсли готовы! Если они слишком замороженные, оставьте их при комнатной температуре на 3-5 минут перед употреблением.

 

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