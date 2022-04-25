Батончики-мюсли с ягодами и кокосовым йогуртом

кокосовое молоко - 400 мл.

пробиотик - 2 капсулы

ягоды замороженные - 1 ст.

овсянка - 2 ст.

финики - 180 гр.

кунжут - 1/3 ст.

арахисовая паста - 1/3 ст.

порошок корицы - 1 ч.л.

1. Сначала приготовьте кокосовый йогурт. Для этого возьмите чистую стеклянную банку, налейте в неё кокосовое молоко и добавьте пробиотик.

2. Хорошо перемешайте.

3. Накройте банку марлей и закрепите резинкой. Оставьте в теплом месте на 24-48 часов.

4. Теперь приготовьте ягоды. Поместите замороженные ягоды в сотейник и поставьте на медленный огонь. .

5. Помешивайте ягоды до тех пор, пока они не дадут сок. Уберите с плиты и остудите.

6. Теперь приготовьте мюсли. Поместите финики в блендер и перемешайте до получения однородной пастообразной массы. Добавьте овсянку, кунжут, арахисовую пасту и корицу. Смешайте все ингредиенты в блендере.

7. Теперь приступайте к приготовлению батончиков. Возьмите прямоугольную форму и застелите её фольгой или пергаментом. Выложите в форму готовую массу из блендера.

8. Хорошо утрамбуйте массу.

8. Сверху выложите коковый йогурт.

10. Поверх йогурта выложите готовые ягоды. С помощью вилки или шпажки придайте узор зигзагообразными движениями.

11. Поместите форму в морозильную камеру на 1-2 часа.