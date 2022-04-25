Батончики-мюсли с ягодами и кокосовым йогуртом

Ингредиенты
кокосовое молоко - 400 мл.
пробиотик - 2 капсулы
ягоды замороженные - 1 ст.
овсянка - 2 ст.
финики - 180 гр.
кунжут - 1/3 ст.
арахисовая паста - 1/3 ст.
порошок корицы - 1 ч.л.
Фото рецепта
1. Сначала приготовьте кокосовый йогурт. Для этого возьмите чистую стеклянную банку, налейте в неё кокосовое молоко и добавьте пробиотик.
2. Хорошо перемешайте.
3. Накройте банку марлей и закрепите резинкой. Оставьте в теплом месте на 24-48 часов.
4. Теперь приготовьте ягоды. Поместите замороженные ягоды в сотейник и поставьте на медленный огонь. .
5. Помешивайте ягоды до тех пор, пока они не дадут сок. Уберите с плиты и остудите.
6. Теперь приготовьте мюсли. Поместите финики в блендер и перемешайте до получения однородной пастообразной массы. Добавьте овсянку, кунжут, арахисовую пасту и корицу. Смешайте все ингредиенты в блендере.
7. Теперь приступайте к приготовлению батончиков. Возьмите прямоугольную форму и застелите её фольгой или пергаментом. Выложите в форму готовую массу из блендера.
8. Хорошо утрамбуйте массу.
8. Сверху выложите коковый йогурт.
10. Поверх йогурта выложите готовые ягоды. С помощью вилки или шпажки придайте узор зигзагообразными движениями.
11. Поместите форму в морозильную камеру на 1-2 часа.
12. Извлеките готовые мюсли из холодильника и нарежьте на порции. Украсьте по желанию ягодами. Батончики-мюсли готовы! Если они слишком замороженные, оставьте их при комнатной температуре на 3-5 минут перед употреблением.
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