Новогодний стол: история и рецепты шпрот

В советское время шпроты были обязательным «участником» праздничного стола, особенно новогоднего. Откуда пришли к нам шпроты и что можно из них приготовить, кроме традиционных бутербродов?
Балтийская прописка
«Это не сардина и не сельдь, но что-то близкое... Попробуйте эту небольшую маринованную и подкопченную рыбу, вам понравится», — призывает один европейских производителей консервов. Для большей части европейцев (и уж тем более американцев) шпроты, в том виде, в каком они известны нам — продукт экзотический. Или, как минимум, плохо знакомый.
«Официальное» имя рыбки, из которой делают эти консервы — European sprat, дословно «европейская килька». Вот так, английское «sprat», превратившееся в «шпроты», на самом деле означает «килька». Еще одно имя шпрот, прижившееся в Европе — «русские сардины». Хотя, конечно, шпроты — явление прибалтийское. В странах Балтики эту маленькую рыбку традиционно солили и вялили, а в XVIII веке освоили хранение в бочках — заливали копченые шпроты маслом. Рыба не портилась в таком виде довольно долго, а с появлением технологии консервирования эти сроки увеличились в разы.Правда, поначалу (на рубеже XIX и XX веков) банки со шпротами стоили больших денег и были настоящим деликатесом (Первая фабрика по их производству, кстати, была открыта в Норвегии, в городе Ставангер. Сейчас там музей.).
Есть и традиция немецких шпрот, без масла и закапывания в жестяную тару: рыбу только коптят и «упаковывают» в деревянные коробки. Один из героев книги Ремарка «Черный обелиск» «держит банку с аппетитными кильскими шпротами и, причмокивая, поглощает их».
В банке или на тарелке
Но с такими шпротами нам не по пути: советский и российский человек знает этот продукт промасленным и в банке. И если в постсоветские годы шпроты постепенно сдают свои позиции, то в прежние времена представить без них Новый год было невозможно. Шпроты — те самые, прибалтийские (конкретно — рижские), были дефицитом и стоили не так уже мало (1 рубль 80 копеек), однако новогодний кулинарный канон поблажек не давал: заветные рыбины должны были быть на столе. Шпроты подавали и на тарелках, и прямо в банках. Второй вариант все-таки был моветоном: и некрасиво, и непрактично, пока шпрот выловишь, заляпаешь маслом и себя, и скатерть. Об этом предупреждали и авторы «Книги о вкусной и здоровой пище». И давали рекомендации, как именно стоит подавать рыбку — в салатнице, с зеленым луком и частями яиц вкрутую. В издании 1964 года есть и такой совет: обложить шпроты лимонными и луковыми кружками.
В массе своей шпроты изысков не предполагали — чаще всего их ели просто с хлебом. Однако некоторые хозяйки проявляли фантазию и делали из шпрот паштеты, салаты и даже пироги. Как именно? Смотрите наши рецепты.
Салат
Ингредиенты
- Шпроты — 8-10 шт.
- Картофель — 8 шт.
- Морковь — 2 шт.
- Огурец — 2 шт. (средних размеров)
- Горошек консервированный — 4 ч. л.
- Лимон — 2 дольки
- Петрушка по вкусу
Пошаговый рецепт приготовления
- Отварить картофель и морковь. Почистить, натереть на крупной терке. Там же натереть огурцы;
- Первым слоем уложить в блюдо (большую тарелку) морковь, затем огурцы, картофель;
- Выложить из банки шпроты, отрезать хвосты, мелко нарезать тушки, уложить верхним слоем;
- Сверху добавить горошек, полить смесь ложкой масла из банки шпрот, выжать лимонные дольки.
Пирог
Ингредиенты
- Шпроты — 2 банки
- Яйца — 3 шт.
- Сыр твердый — 100 г
- Дрожжевое тесто — 500 г
- Сметана — 2 ст. л.
- Зелень — 1 пучок
Пошаговый рецепт приготовления
- Раскатать тесто, положить в форму, смазанную маслом и посыпанную мукой;
- Сверху уложить шпроты, по всей поверхности теста. Мелко нарезать зелень, посыпать ею рыбу;
- Взбить яйца в миске, посолить, добавить сметану, еще взбить. Натереть сыр на мелкой терке;
- Вылить смесь на тесто со шпротами и оставить на 15 минут. Затем поставить форму в духовку на полчаса.
Бутерброд
Ингредиенты
- Шпроты — 1 банка
- Помидор — 1 шт.
- Огурец — 1 шт.
- Хлеб белый — 5 кусков
- Чеснок — 4 зубчика
- Майонез — 2 ст. л.
- Сметана — 2 ст. л.
- Зелень по вкусу
Пошаговый рецепт приготовления
- Приготовить хлеб в тостере или поджарить на сковороде с небольшим количеством масла;
- Измельчить чеснок, смешать вместе с майонезом и сметаной. Намазать хлеб этим соусом;
- Нарезать помидор и огурец кружками, положить на хлеб, сверху уложить рыбу, и на неё — ветки зелени.
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