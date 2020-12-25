Новогодний стол: история и рецепты шпрот

В советское время шпроты были обязательным «участником» праздничного стола, особенно новогоднего. Откуда пришли к нам шпроты и что можно из них приготовить, кроме традиционных бутербродов?

Балтийская прописка

«Это не сардина и не сельдь, но что-то близкое... Попробуйте эту небольшую маринованную и подкопченную рыбу, вам понравится», — призывает один европейских производителей консервов. Для большей части европейцев (и уж тем более американцев) шпроты, в том виде, в каком они известны нам — продукт экзотический. Или, как минимум, плохо знакомый.

«Официальное» имя рыбки, из которой делают эти консервы — European sprat, дословно «европейская килька». Вот так, английское «sprat», превратившееся в «шпроты», на самом деле означает «килька». Еще одно имя шпрот, прижившееся в Европе — «русские сардины». Хотя, конечно, шпроты — явление прибалтийское. В странах Балтики эту маленькую рыбку традиционно солили и вялили, а в XVIII веке освоили хранение в бочках — заливали копченые шпроты маслом. Рыба не портилась в таком виде довольно долго, а с появлением технологии консервирования эти сроки увеличились в разы.

Правда, поначалу (на рубеже XIX и XX веков) банки со шпротами стоили больших денег и были настоящим деликатесом (Первая фабрика по их производству, кстати, была открыта в Норвегии, в городе Ставангер. Сейчас там музей.).

Есть и традиция немецких шпрот, без масла и закапывания в жестяную тару: рыбу только коптят и «упаковывают» в деревянные коробки. Один из героев книги Ремарка «Черный обелиск» «держит банку с аппетитными кильскими шпротами и, причмокивая, поглощает их».

В банке или на тарелке

Но с такими шпротами нам не по пути: советский и российский человек знает этот продукт промасленным и в банке. И если в постсоветские годы шпроты постепенно сдают свои позиции, то в прежние времена представить без них Новый год было невозможно. Шпроты — те самые, прибалтийские (конкретно — рижские), были дефицитом и стоили не так уже мало (1 рубль 80 копеек), однако новогодний кулинарный канон поблажек не давал: заветные рыбины должны были быть на столе. Шпроты подавали и на тарелках, и прямо в банках. Второй вариант все-таки был моветоном: и некрасиво, и непрактично, пока шпрот выловишь, заляпаешь маслом и себя, и скатерть. Об этом предупреждали и авторы «Книги о вкусной и здоровой пище». И давали рекомендации, как именно стоит подавать рыбку — в салатнице, с зеленым луком и частями яиц вкрутую. В издании 1964 года есть и такой совет: обложить шпроты лимонными и луковыми кружками.

В массе своей шпроты изысков не предполагали — чаще всего их ели просто с хлебом. Однако некоторые хозяйки проявляли фантазию и делали из шпрот паштеты, салаты и даже пироги. Как именно? Смотрите наши рецепты.

Салат

Ингредиенты

Шпроты — 8-10 шт.

Картофель — 8 шт.

Морковь — 2 шт.

Огурец — 2 шт. (средних размеров)

Горошек консервированный — 4 ч. л.

Лимон — 2 дольки

Петрушка по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления

Отварить картофель и морковь. Почистить, натереть на крупной терке. Там же натереть огурцы; Первым слоем уложить в блюдо (большую тарелку) морковь, затем огурцы, картофель; Выложить из банки шпроты, отрезать хвосты, мелко нарезать тушки, уложить верхним слоем; Сверху добавить горошек, полить смесь ложкой масла из банки шпрот, выжать лимонные дольки.

Пирог

Ингредиенты

Шпроты — 2 банки

Яйца — 3 шт.

Сыр твердый — 100 г

Дрожжевое тесто — 500 г

Сметана — 2 ст. л.

Зелень — 1 пучок

Пошаговый рецепт приготовления

Раскатать тесто, положить в форму, смазанную маслом и посыпанную мукой; Сверху уложить шпроты, по всей поверхности теста. Мелко нарезать зелень, посыпать ею рыбу; Взбить яйца в миске, посолить, добавить сметану, еще взбить. Натереть сыр на мелкой терке; Вылить смесь на тесто со шпротами и оставить на 15 минут. Затем поставить форму в духовку на полчаса.

Бутерброд

Ингредиенты

Шпроты — 1 банка

Помидор — 1 шт.

Огурец — 1 шт.

Хлеб белый — 5 кусков

Чеснок — 4 зубчика

Майонез — 2 ст. л.

Сметана — 2 ст. л.

Зелень по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления