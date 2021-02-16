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Бигос с квашеной капустой, колбасой и черносливом

Фото к рецепту: Бигос с квашеной капустой, колбасой и черносливом

Ингредиенты 

свежая капуста - 300 гр. 
квашеная капуста - 300 гр. 
лук репчатый - 1 шт. 
чернослив сушеный - 100 гр. 
колбаски охотничьи - 2 шт. 
сахар - 1 ч. 
подсолнечное масло - 100 мл. 
Лавровый лист 
соль 

Пошаговый рецепт приготовления 

1. Нарезать свежую капусту, лук и охотничьи колбаски. 

2. Чернослив залить кипятком, дать постоять 15 минут, а затем разрезать пополам. 

3. В сковороду налить подсолнечное масло, положить свежую капусту с луком и обжарить до мягкости, посолить по вкусу. 

4. В свежую капусту добавить квашеную капусту, сосиски, чернослив, лавровый лист, обжарить на среднем огне 4 минуты, всыпать сахар и воду. Накрыть крышкой и тушить на слабом огне 15 минут, периодически помешивая. 

5. Готовое блюдо выложить на тарелку. 

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