Бигос с квашеной капустой, колбасой и черносливом

Ингредиенты

свежая капуста - 300 гр.

квашеная капуста - 300 гр.

лук репчатый - 1 шт.

чернослив сушеный - 100 гр.

колбаски охотничьи - 2 шт.

сахар - 1 ч.

подсолнечное масло - 100 мл.

Лавровый лист

соль

Пошаговый рецепт приготовления

1. Нарезать свежую капусту, лук и охотничьи колбаски.

2. Чернослив залить кипятком, дать постоять 15 минут, а затем разрезать пополам.

3. В сковороду налить подсолнечное масло, положить свежую капусту с луком и обжарить до мягкости, посолить по вкусу.

4. В свежую капусту добавить квашеную капусту, сосиски, чернослив, лавровый лист, обжарить на среднем огне 4 минуты, всыпать сахар и воду. Накрыть крышкой и тушить на слабом огне 15 минут, периодически помешивая.

5. Готовое блюдо выложить на тарелку.