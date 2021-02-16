Бигос с квашеной капустой, колбасой и черносливом

Ингредиенты
свежая капуста - 300 гр.
квашеная капуста - 300 гр.
лук репчатый - 1 шт.
чернослив сушеный - 100 гр.
колбаски охотничьи - 2 шт.
сахар - 1 ч.
подсолнечное масло - 100 мл.
Лавровый лист
соль
Пошаговый рецепт приготовления
1. Нарезать свежую капусту, лук и охотничьи колбаски.
2. Чернослив залить кипятком, дать постоять 15 минут, а затем разрезать пополам.
3. В сковороду налить подсолнечное масло, положить свежую капусту с луком и обжарить до мягкости, посолить по вкусу.
4. В свежую капусту добавить квашеную капусту, сосиски, чернослив, лавровый лист, обжарить на среднем огне 4 минуты, всыпать сахар и воду. Накрыть крышкой и тушить на слабом огне 15 минут, периодически помешивая.
5. Готовое блюдо выложить на тарелку.
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