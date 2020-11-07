Салат «Вкусная жизнь»

Довольно интересный салат с курицей и жареными грибами. Он очень быстро готовится, а подойдет не только для повседневного, но и праздничного стола. Грибы можно использовать любые, самые быстрые в приготовлении — шампиньоны. Но более интересный вкус и аромат дают белые грибы. Их кончено готовить чуть дольше, но это того стоит.
Необходимые продукты
- 350 грамм грибов
- 1 куриное филе
- 4 куриных яйца
- 3 огурцы
- соль, перец по вкусу
- майонез
Начинаем приготовление
- Грибы промываем и нарезаем пластинками. Кладем на сухую сковороду и обжариваем до испарения влаги. Потом добавляем растительное масло, соль и перец по вкусу. Обжариваем до золотистого цвета.
- Куриное филе нарезаем пластинками и кладем на сковороду с растительным маслом, солим и обжарим с двух сторон до румяной корочки. Готовое филе нарезаем небольшими кусочками.
- Куриные яйца отвариваем до готовности, очищаем от скорлупы и нарезаем кусочками.
- Огурцы нарезаем тонкими полосками.
- Все подготовленные ингредиенты перекладываем в миску, добавляем соль, перец и майонез. Все хорошо перемешиваем и подаем к столу.
Приятного аппетита!
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