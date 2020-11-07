Салат «Вкусная жизнь»

Довольно интересный салат с курицей и жареными грибами. Он очень быстро готовится, а подойдет не только для повседневного, но и праздничного стола. Грибы можно использовать любые, самые быстрые в приготовлении — шампиньоны. Но более интересный вкус и аромат дают белые грибы. Их кончено готовить чуть дольше, но это того стоит.

Необходимые продукты

350 грамм грибов

1 куриное филе

4 куриных яйца

3 огурцы

соль, перец по вкусу

майонез

Начинаем приготовление

Грибы промываем и нарезаем пластинками. Кладем на сухую сковороду и обжариваем до испарения влаги. Потом добавляем растительное масло, соль и перец по вкусу. Обжариваем до золотистого цвета. Куриное филе нарезаем пластинками и кладем на сковороду с растительным маслом, солим и обжарим с двух сторон до румяной корочки. Готовое филе нарезаем небольшими кусочками. Куриные яйца отвариваем до готовности, очищаем от скорлупы и нарезаем кусочками. Огурцы нарезаем тонкими полосками. Все подготовленные ингредиенты перекладываем в миску, добавляем соль, перец и майонез. Все хорошо перемешиваем и подаем к столу.

Приятного аппетита!