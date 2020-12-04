Нежные, пористые и очень вкусные маффины понравятся детям и взрослым! Попробовав приготовить такие маффины один раз, вы уже не сможете от них отказаться, и рецепт станет одним из ваших любимых.
Ингредиенты для «Маффины из тыквы с изюмом»:
- Мука пшеничная / Мука — 200 г
- Тыква (Тыквенное пюре) — 200 г
- Сахар (Вы можете регулировать его количество в зависимости от сладости тыквы) — 50 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Масло растительное — 4 ст. л.
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Соль — 1 щепот.
- Изюм (для начинки) — 50 г
- Семечки тыквенные (для декора, можно заменить любыми орехами) — по вкусу
Время приготовления: 40 минут
Количество порций: 8
Рецепт «Маффины из тыквы с изюмом»:
✔️ Тыкву необходимо нарезать кубиками, сварить и измельчить, чтобы получилось пюре.
✔️ Добавить к пюре сахар, два яйца и растительное масло, все тщательно перемешать.
✔️ В отдельной чашке смешать сухие ингредиенты – просеянную муку, соль и разрыхлитель. По желанию можно добавить специи, например, мускатный орех.
✔️ Добавить сухую смесь к ранее подготовленному тыквенному пюре и тщательно перемешать.
✔️ Добавить вымытый изюм и равномерно его распределить.
✔️ Распределить тесто по формочкам так, чтобы заполнить 2/3 от объема. Маффины в духовке хорошо поднимутся. Выпекать необходимо при 180 градусах около 30 минут.
Готовые маффины можно украсить их сахарной пудрой и подавать к столу. Приятного аппетита!
✔️ Добавить к пюре сахар, два яйца и растительное масло, все тщательно перемешать.
✔️ В отдельной чашке смешать сухие ингредиенты – просеянную муку, соль и разрыхлитель. По желанию можно добавить специи, например, мускатный орех.
✔️ Добавить сухую смесь к ранее подготовленному тыквенному пюре и тщательно перемешать.
✔️ Добавить вымытый изюм и равномерно его распределить.
✔️ Распределить тесто по формочкам так, чтобы заполнить 2/3 от объема. Маффины в духовке хорошо поднимутся. Выпекать необходимо при 180 градусах около 30 минут.
Готовые маффины можно украсить их сахарной пудрой и подавать к столу. Приятного аппетита!
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