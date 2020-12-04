Нежные, пористые и очень вкусные маффины понравятся детям и взрослым! Попробовав приготовить такие маффины один раз, вы уже не сможете от них отказаться, и рецепт станет одним из ваших любимых.

✔️ Тыкву необходимо нарезать кубиками, сварить и измельчить, чтобы получилось пюре.✔️ Добавить к пюре сахар, два яйца и растительное масло, все тщательно перемешать.✔️ В отдельной чашке смешать сухие ингредиенты – просеянную муку, соль и разрыхлитель. По желанию можно добавить специи, например, мускатный орех.✔️ Добавить сухую смесь к ранее подготовленному тыквенному пюре и тщательно перемешать.✔️ Добавить вымытый изюм и равномерно его распределить.✔️ Распределить тесто по формочкам так, чтобы заполнить 2/3 от объема. Маффины в духовке хорошо поднимутся. Выпекать необходимо при 180 градусах около 30 минут.Готовые маффины можно украсить их сахарной пудрой и подавать к столу. Приятного аппетита!