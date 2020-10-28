Четыре вкуса

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Тортик «Тыква» — нежный и вкусный

Тортик тыква получается просто улетно вкусный. Он нежный и буквально тает во рту. Он отлично подойдет к любому праздничному столу, понравится не только любителям тыквы, но и все, кто его попробует.

Необходимые продукты

Для бисквита

  • тыквенное пюре с апельсином — 120 гр
  • мука — 120 гр
  • сахар — 180 гр
  • куриные яйца — 4 шт
  • разрыхлитель — 1 ч.л
  • растительное масло — 30 мл
  • ванилин

Для крема

  • тыквенное пюре (оставшееся) — 450 гр
  • творог — 250 гр
  • сливки 33% — 250 мл
  • сахарная пудра — 130 гр
  • желатин — 20 гр
  • жидкость для замачивания желатина — 150 мл
  • шоколад и какао для украшения

Начинаем приготовление

    1. Берем тыквы, нарезаем курпными кусочками и запекаем до мягкости в течение 30-40 минут при температуре 180 градусов. Готовую тыкву перемалываем погружным блендером до состояния пюре. добавляем к нему апельсиновый сок (1 шт) и цедру, перемешиваем.
    2. Приготовим бисквит. Муку смешиваем с разрыхлителем. Яйца разделяем на белки и желтки. белки взбиваем до мягких пиков, добавляем сахар (половину) и взбиваем до пышной устойчивой массы.
    3. Желтки взбиваем с оставшимся сахаром до пышной белой массы. Добавляем к ним ванилин, растительное масло и тыкву.
      Взбиваем миксером до однородности. потом добавляем муку с разрыхлителем и хорошо перемешиваем. Добавляем взбитые белки и аккуратно вмешиваем.
    4. Готовое тесто переливаем в форму для выпечки, застеленную пергаментной бумагой и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем в течение 40 минут. Готовый бисквит остужаем в течение нескольких часов.
    5. Приготовим крем. В миску кладем тыквенное пюре, добавляем творог и сахарную пудру. Все взбиваем блендером до однородной массы.
    6. Замачиваем желатин в воде и оставляем набухнуть.
    7. Бисквит разрезаем на 2 части. Одну часть оставляем для основы, а вторую нарезаем кусочками и кладем в миску.
    8. Набухший желатин растапливаем и соединяем с тыквенной массой, перемешиваем блендером.
    9. Достаем сливки и взбиваем с пудрой миксером до пышной устойчивой массы. Получившуюся смесь аккуратно вмешиваем в тыквенную массу. Добавляем в крем нарезанный бисквит, аккуратно перемешиваем.
    10. Из пищевой пленки подготавливаем 4 веревочки для формовки.
    11. На блюдо раскладываем веревочки и накрываем пищевой пленкой. По центру кладем бисквит, сверху выкладываем горкой бисквит с кремом. Собираем вверх пакет в центр и связываем веревочками, придавая форму тыквы.
    12. Готовый десерт ставим в холодильник на несколько часов.
    13. Готовый торт достаем, освобождаем от пленки и украшаем шоколадом и какао-порошком. И все, можно подавать к столу.

Тортик "Тыква" - нежный и вкусный

Приятного аппетита!

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