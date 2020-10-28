Тортик «Тыква» — нежный и вкусный

Тортик тыква получается просто улетно вкусный. Он нежный и буквально тает во рту. Он отлично подойдет к любому праздничному столу, понравится не только любителям тыквы, но и все, кто его попробует.

Необходимые продукты

Для бисквита

тыквенное пюре с апельсином — 120 гр

мука — 120 гр

сахар — 180 гр

куриные яйца — 4 шт

разрыхлитель — 1 ч.л

растительное масло — 30 мл

ванилин

Для крема

тыквенное пюре (оставшееся) — 450 гр

творог — 250 гр

сливки 33% — 250 мл

сахарная пудра — 130 гр

желатин — 20 гр

жидкость для замачивания желатина — 150 мл

шоколад и какао для украшения

Начинаем приготовление

Берем тыквы, нарезаем курпными кусочками и запекаем до мягкости в течение 30-40 минут при температуре 180 градусов. Готовую тыкву перемалываем погружным блендером до состояния пюре. добавляем к нему апельсиновый сок (1 шт) и цедру, перемешиваем. Приготовим бисквит. Муку смешиваем с разрыхлителем. Яйца разделяем на белки и желтки. белки взбиваем до мягких пиков, добавляем сахар (половину) и взбиваем до пышной устойчивой массы. Желтки взбиваем с оставшимся сахаром до пышной белой массы. Добавляем к ним ванилин, растительное масло и тыкву. Взбиваем миксером до однородности. потом добавляем муку с разрыхлителем и хорошо перемешиваем. Добавляем взбитые белки и аккуратно вмешиваем. Готовое тесто переливаем в форму для выпечки, застеленную пергаментной бумагой и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем в течение 40 минут. Готовый бисквит остужаем в течение нескольких часов. Приготовим крем. В миску кладем тыквенное пюре, добавляем творог и сахарную пудру. Все взбиваем блендером до однородной массы. Замачиваем желатин в воде и оставляем набухнуть. Бисквит разрезаем на 2 части. Одну часть оставляем для основы, а вторую нарезаем кусочками и кладем в миску. Набухший желатин растапливаем и соединяем с тыквенной массой, перемешиваем блендером. Достаем сливки и взбиваем с пудрой миксером до пышной устойчивой массы. Получившуюся смесь аккуратно вмешиваем в тыквенную массу. Добавляем в крем нарезанный бисквит, аккуратно перемешиваем. Из пищевой пленки подготавливаем 4 веревочки для формовки. На блюдо раскладываем веревочки и накрываем пищевой пленкой. По центру кладем бисквит, сверху выкладываем горкой бисквит с кремом. Собираем вверх пакет в центр и связываем веревочками, придавая форму тыквы. Готовый десерт ставим в холодильник на несколько часов. Готовый торт достаем, освобождаем от пленки и украшаем шоколадом и какао-порошком. И все, можно подавать к столу.

Приятного аппетита!