Тортик «Тыква» — нежный и вкусный

Тортик тыква получается просто улетно вкусный. Он нежный и буквально тает во рту. Он отлично подойдет к любому праздничному столу, понравится не только любителям тыквы, но и все, кто его попробует.
Необходимые продукты
Для бисквита
- тыквенное пюре с апельсином — 120 гр
- мука — 120 гр
- сахар — 180 гр
- куриные яйца — 4 шт
- разрыхлитель — 1 ч.л
- растительное масло — 30 мл
- ванилин
Для крема
- тыквенное пюре (оставшееся) — 450 гр
- творог — 250 гр
- сливки 33% — 250 мл
- сахарная пудра — 130 гр
- желатин — 20 гр
- жидкость для замачивания желатина — 150 мл
- шоколад и какао для украшения
Начинаем приготовление
- Берем тыквы, нарезаем курпными кусочками и запекаем до мягкости в течение 30-40 минут при температуре 180 градусов. Готовую тыкву перемалываем погружным блендером до состояния пюре. добавляем к нему апельсиновый сок (1 шт) и цедру, перемешиваем.
- Приготовим бисквит. Муку смешиваем с разрыхлителем. Яйца разделяем на белки и желтки. белки взбиваем до мягких пиков, добавляем сахар (половину) и взбиваем до пышной устойчивой массы.
- Желтки взбиваем с оставшимся сахаром до пышной белой массы. Добавляем к ним ванилин, растительное масло и тыкву. Взбиваем миксером до однородности. потом добавляем муку с разрыхлителем и хорошо перемешиваем. Добавляем взбитые белки и аккуратно вмешиваем.
- Готовое тесто переливаем в форму для выпечки, застеленную пергаментной бумагой и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем в течение 40 минут. Готовый бисквит остужаем в течение нескольких часов.
- Приготовим крем. В миску кладем тыквенное пюре, добавляем творог и сахарную пудру. Все взбиваем блендером до однородной массы.
- Замачиваем желатин в воде и оставляем набухнуть.
- Бисквит разрезаем на 2 части. Одну часть оставляем для основы, а вторую нарезаем кусочками и кладем в миску.
- Набухший желатин растапливаем и соединяем с тыквенной массой, перемешиваем блендером.
- Достаем сливки и взбиваем с пудрой миксером до пышной устойчивой массы. Получившуюся смесь аккуратно вмешиваем в тыквенную массу. Добавляем в крем нарезанный бисквит, аккуратно перемешиваем.
- Из пищевой пленки подготавливаем 4 веревочки для формовки.
- На блюдо раскладываем веревочки и накрываем пищевой пленкой. По центру кладем бисквит, сверху выкладываем горкой бисквит с кремом. Собираем вверх пакет в центр и связываем веревочками, придавая форму тыквы.
- Готовый десерт ставим в холодильник на несколько часов.
- Готовый торт достаем, освобождаем от пленки и украшаем шоколадом и какао-порошком. И все, можно подавать к столу.
Приятного аппетита!
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