Тарталетки с вишней

Рецепт приготовления

Для теста:

В муку на крупной терке натираем сливочное масло, добавляем сахарную пудру и растираем все руками в крошку.

Я такое тесто замешиваю при помощи кухонного комбайна, насадкой ножи - очень удобно и быстро!

К крошке добавляем желток и замешиваем тесто.

Формируем из него шар, заворачиваем в пищевую пленку и убираем в холодильник примерно на 40 минут.

Пока тесто в холодильнике, можно подготовить начинку.

Вишню использовала замороженную.

С размороженной вишни сливаем сок, добавляем в него крахмал и размешиваем.

К вишне добавляем сахар и ставим на плиту, на небольшой огонь.

Нужно чтобы вишня нагрелась и пустила сок, а сахар растворился.

Не кипятим!

В теплую вишню добавляем крахмал разбавленный вишневым соком и активно помешивая ставим на плиту на минимальный огонь, массу нужно заварить.

Затем отставляем, нужно чтобы заваренная вишня остыла.

Тесто достаем из холодильника, и я делила на 4 части (у меня форма для тарталеток нижний диаметр 8 см, верхний 11 см) у меня получилось ровно 4 тарталетки.

Из каждого кусочка теста раскатываем в круг большего диаметра, чем форма.

Теста кладем в форму и формируем тарталетку.

На дне тарталетки, вилкой делаем много дырочек.

Форму с тестом сразу ставим в холодильник.

Затем достаем формы с тестом из холодильника и ставим в духовку, выпекаться при 200 градусах минут 15, но ориентируйтесь на свою духовку.

Готовым тарталеткам даем остыть до комнатной температуры.

Остывшие тарталетки внутри (дно и бортики) тонким слоем смазываем нутеллой и заполняем остывшей вишней.

Тарталетки готовы!

Получаются вкуснейшие и нежные тарталетки и много много вишни.

Обязательно приготовьте!

Тем более, что ягоды можно использовать любые и как свежие, так и замороженные.