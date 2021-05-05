Тарталетки с вишней

Ингредиенты
- тесто для тарталеток:
- сливочное масло (холодное) - 80 гр.
- сахарная пудра - 40 гр.
- желток - 1 шт.
- мука - 130 гр.
- щепотка соли
- начинка:
- вишня - 500 гр.
- сахар - 4 ст.л.
- кукурузных крахмал - 2 ст.л.
- дополнительно:
- нутелла - 4 ч.л.
Рецепт приготовления
Для теста:
В муку на крупной терке натираем сливочное масло, добавляем сахарную пудру и растираем все руками в крошку.
Я такое тесто замешиваю при помощи кухонного комбайна, насадкой ножи - очень удобно и быстро!
К крошке добавляем желток и замешиваем тесто.
Формируем из него шар, заворачиваем в пищевую пленку и убираем в холодильник примерно на 40 минут.
Пока тесто в холодильнике, можно подготовить начинку.
Вишню использовала замороженную.
С размороженной вишни сливаем сок, добавляем в него крахмал и размешиваем.
К вишне добавляем сахар и ставим на плиту, на небольшой огонь.
Нужно чтобы вишня нагрелась и пустила сок, а сахар растворился.
Не кипятим!
В теплую вишню добавляем крахмал разбавленный вишневым соком и активно помешивая ставим на плиту на минимальный огонь, массу нужно заварить.
Затем отставляем, нужно чтобы заваренная вишня остыла.
Тесто достаем из холодильника, и я делила на 4 части (у меня форма для тарталеток нижний диаметр 8 см, верхний 11 см) у меня получилось ровно 4 тарталетки.
Из каждого кусочка теста раскатываем в круг большего диаметра, чем форма.
Теста кладем в форму и формируем тарталетку.
На дне тарталетки, вилкой делаем много дырочек.
Форму с тестом сразу ставим в холодильник.
Затем достаем формы с тестом из холодильника и ставим в духовку, выпекаться при 200 градусах минут 15, но ориентируйтесь на свою духовку.
Готовым тарталеткам даем остыть до комнатной температуры.
Остывшие тарталетки внутри (дно и бортики) тонким слоем смазываем нутеллой и заполняем остывшей вишней.
Тарталетки готовы!
Получаются вкуснейшие и нежные тарталетки и много много вишни.
Обязательно приготовьте!
Тем более, что ягоды можно использовать любые и как свежие, так и замороженные.
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