Луковый пирог с куриными яйцами и сыром в духовке

Для приготовления вкуснейшего лукового пирога подготавливаем необходимые продукты. В объемную миску разбиваем одно куриное яйцо, после чего выливаем в нее сто граммов растопленного сливочного масла, затем выкладываем девяносто граммов натертого сыра твердого сорта и перемешиваем все ингредиенты между собой.

Просеиваем в общую миску двести граммов пшеничной муки, после чего замешиваем песочное тесто и собираем его в комок. Приготовленное тесто выкладываем в форму необходимого размера, затем его равномерно распределяем, формируем бортики и ставим в холодильник.

Тонкими полукольцами нарезаем один килограмм репчатого лука и выкладываем его на сковородку, предварительно растопив на ней пятьдесят граммов сливочного масла, после чего высыпаем в нее одну столовую ложку сахара, одну столовую ложку соли и перемешивая обжариваем.

Выкладываем в подходящую миску двести граммов 15% сметаны, после чего высыпаем в нее одну полную столовую ложку кукурузного крахмала, смесь перцев крупного помола по вкусу, разбиваем поочередно три куриных яйца и перемешиваем все ингредиенты в миске между собой, разбивая все белковые нити, до однородной массы.

Перемешивая обжариваем лук в сковороде десять минут на высоком огне, затем убавляем огонь до минимума и прикрыв сковороду крышкой продолжаем тушить лук порядка десяти минут. Выкладываем приготовленный лук из сковороды в глубокую миску, после чего выкладываем в нее яичную смесь и перемешиваем все ингредиенты.

Выкладываем приготовленную начинку в форму с основой из теста, затем распределяем ее равномерным слоем и ставим форму на тридцать минут в разогретую до ста восьмидесяти градусов духовку. По прошествии времени убавляем градус духовки до ста пятидесяти и продолжаем выпекать пирог порядка тридцати минут.

Посыпаем пирог сверху небольшим количеством оставленного натертого на мелкой терке сыра твердых сортов за пять минут до готовности и ставим в духовку еще на две-три минуты. Приготовленный пирог достаем из духовки и освободив от формы выкладываем на тарелку, затем нарезаем его на порционные кусочки и подаем к столу.

Готовим вкусно, готовим просто, готовим вкуснейший луковый пирог с сыром и куриными яйцами в духовке дома вместе! Приятного Всем аппетита Дорогие друзья!