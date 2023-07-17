Рецепт настоящего татарского чак чака

Ингредиенты
форма диаметром 26 см:
пшеничная мука в/с – 250 гр.
куриные яйца – 3 шт.
соль – 2,5 гр.
сахарный песок – 50 гр.
мёд – 175 гр.
масло растительное – 200 мл.
Рецепт приготовления
Займемся тестом.
В глубокую чашу просеиваем муку высшего сорта.
Добавляем щепотку соли.
Перемешиваем.
Делаем в центре углубление.
Вбиваем три яйца и замешиваем тесто.
Тесто получается довольно-таки плотным.
Кладём его в чашу, накрываем и даём отдохнуть 30 минут.
Через 30 минут делим тесто на две части и каждую часть раскатываем в тонкий пласт толщиной примерно 2-3 мм.
Присыпаем лепёшку мукой, разрезаем на пласты шириной в 1 см и нарезаем тонкой соломкой.
В глубокую сковороду наливаем 200 мл рафинированного растительного масла и хорошенько его прогреваем.
Чтобы проверить нагрелось ли масло, опускаем в масло деревянную шпажку, если от неё идут пузырьки, значит масло прогрелось и его можно использовать.
Берём большую горсть подготовленной лапши и отправляем её на сковороду.
Обжариваем постоянно помешивая.
Сразу много лапши в сковороду не выкладывайте: во-первых она увеличивается в размере и во-вторых, если вы наложите много, то масло быстро охладится и тесто начнёт его впитывать.
Обжариваем лапшу буквально несколько секунд, как только тесто начинает румяниться, сразу извлекаем из масла при помощи шумовки и перекладываем в чашу (надно чаши я кладу бумажное полотенце, чтобы оно убрало лишнее масло).
Готовим сироп.
В вок или в сотейник выкладываем сахар и мёд.
Когда мёд и сахар расплавятся, доводим температуру сиропа до 118°С и снимаем с плиты.
Отправляем в сироп приготовленную лапшичку, быстро и тщательно перемешиваем.
Перекладываем в форму, дно формы застелить пекарской бумагой.
Разровнять чак-чак по форме, слегка придавливая, смоченными в холодной воде руками.
Затем отправляем чак-чак на полчаса в холодильник, чтобы он полностью остыл.
Через 30 минут достаём чак-чак, извлекаем его из формы, убираем пергамент и выкладываем на тарелку.
Кушать подано!
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