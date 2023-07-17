Рецепт настоящего татарского чак чака

форма диаметром 26 см:

пшеничная мука в/с – 250 гр.

куриные яйца – 3 шт.

соль – 2,5 гр.

сахарный песок – 50 гр.

мёд – 175 гр.

масло растительное – 200 мл.

Займемся тестом.

В глубокую чашу просеиваем муку высшего сорта.

Добавляем щепотку соли.

Перемешиваем.

Делаем в центре углубление.

Вбиваем три яйца и замешиваем тесто.

Тесто получается довольно-таки плотным.

Кладём его в чашу, накрываем и даём отдохнуть 30 минут.

Через 30 минут делим тесто на две части и каждую часть раскатываем в тонкий пласт толщиной примерно 2-3 мм.

Присыпаем лепёшку мукой, разрезаем на пласты шириной в 1 см и нарезаем тонкой соломкой.

В глубокую сковороду наливаем 200 мл рафинированного растительного масла и хорошенько его прогреваем.

Чтобы проверить нагрелось ли масло, опускаем в масло деревянную шпажку, если от неё идут пузырьки, значит масло прогрелось и его можно использовать.

Берём большую горсть подготовленной лапши и отправляем её на сковороду.

Обжариваем постоянно помешивая.

Сразу много лапши в сковороду не выкладывайте: во-первых она увеличивается в размере и во-вторых, если вы наложите много, то масло быстро охладится и тесто начнёт его впитывать.

Обжариваем лапшу буквально несколько секунд, как только тесто начинает румяниться, сразу извлекаем из масла при помощи шумовки и перекладываем в чашу (надно чаши я кладу бумажное полотенце, чтобы оно убрало лишнее масло).

Готовим сироп.

В вок или в сотейник выкладываем сахар и мёд.

Когда мёд и сахар расплавятся, доводим температуру сиропа до 118°С и снимаем с плиты.

Отправляем в сироп приготовленную лапшичку, быстро и тщательно перемешиваем.

Перекладываем в форму, дно формы застелить пекарской бумагой.

Разровнять чак-чак по форме, слегка придавливая, смоченными в холодной воде руками.

Затем отправляем чак-чак на полчаса в холодильник, чтобы он полностью остыл.

Через 30 минут достаём чак-чак, извлекаем его из формы, убираем пергамент и выкладываем на тарелку.

Кушать подано!