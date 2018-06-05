12 продуктов, которые можно заморозить

Если вы используете морозильную камеру только для хранения полуфабрикатов и мороженного - вы много теряете. Оказывается, некоторые продукты, которые не приходят нам в голову хранить в морозилке, прекрасно переносят низкие температуры, без потери своих полезных и вкусовых свойств. Мы поделимся с вами нашими знаниями об этих продуктах.

Какие продукты можно замораживать

1. Орехи

Если вы закупили слишком много орехов и хотите уберечь содержащиеся в них масло от порчи, их можно заморозить. При хранении в тепле масло в них становится прогорклым. Отложите столько орехов, сколько вы собираетесь съесть, а остальные заморозьте. При необходимости достаньте орехи из морозилки, они быстро оттают при комнатной температуре.

2. Отваренный рис

Вы отварили слишком много риса? Ну не выбрасывать же излишки. Выложите его в контейнер с крышкой и заморозьте. При необходимости разогрейте в микроволновке или на плите, добавив несколько ложек воды. Этот метод удобен и для сохранения времени. Можно заранее отварить рис, заморозить, а потом просто разогреть.

3. Тертый сыр

Во многих рецептах требуется совсем небольшое количество натертого сыра. Если вы часто посыпаете свои блюда сыром, то каждый раз натирать его утомительно. Поступите хитрее. Натрите весь сыр, разложите по порциям и заморозьте. Заморозка сохранит надолго свежесть сыра. Этот метод подходит только для твердых сортов.

4. Спелые бананы

Замороженные спелые бананы хорошо использовать для молочных коктейлей. Их легко измельчить в блендере, и они станут великолепной добавкой во фруктовые коктейли и придадут им сливочный вкус.

5. Вино и шампанское

Если после вечеринки в бутылке осталось немного вина, не выливайте его. Заморозьте вино в формочках для льда. Кубики замороженного вина можно использовать для приготовления различных блюд, при тушении мяса и рыбы. При приготовлении сангрии замороженные кубики вина можно добавлять в кувшин с фруктами и обычным вином. Замороженные кубики шампанского можно добавлять в коктейли.

6. Свежий бекон

Бекон легко оттаивает при комнатной температуре, поэтому храните его в морозильнике переложив каждый кусочек пергаментной бумагой. Жаренный бекон таким способом хранить нельзя.

7. Сливочное масло

Замороженное сливочное масло - секретное оружие поваров. Его легко натереть на терке при приготовлении теста и не только. Заморозьте его прямо в упаковке, поместив в пакет или завернув в фольгу.

8. Свежая зелень

Вымойте и обсушите зелень. Мелко нарежьте, выложите на поднос и заморозьте. После того, как зелень заморозится переложите ее в пакет. Есть еще вариант. Порезанную зелень смешать с водой и залить в формочки для льда. Замороженные кубики льда с зеленью удобно добавлять в кастрюли при приготовлении супов или других блюд.

9. Тесто для выпечки

Не только магазинное замороженное тесто можно хранить в морозилке. С домашним тестом принцип тот же. Разделите на части тесто, раскатайте в лепёшки, поместите на поднос и заморозьте. Потом порционно поместите в пакеты и храните в морозилке.

10. Хлеб

Остатки несвежего хлеба хранить в морозилке не лучшая идея. А вот свежий можно заморозить. Если у вас остались излишки свежего хлеба, нарежьте на ломтики и оберните фольгой. Такие ломтики легко разморозить в микроволновке или в духовке при температуре 150 градусов.

11. Яичные желтки и белки

Так же как вино и травы, яичные желтки и белки можно замораживать в формочках для льда. Если вы собираетесь добавлять их в тесто, разморозьте при комнатной температуре. Для омлета можно добавить прямо в сковороду.

12. Взбитые сливки

Конечно сливки лучше съесть сразу. Но можно их и заморозить. Разложите ложечкой сливки на поднос с пергаментной бумагой и поместите в морозильник. Замершие лепешки переложите в контейнер и отправьте обратно в морозильник. Это отличное украшение для горячего шоколада, кофе или какао. Взбитые сливки будут таять прямо в чашке.