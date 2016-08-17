Изумительный салат "Морская идиллия"

Описание: А я придумала салатик! Эксперементировала на гостях, им понравился! Решила поделиться с Вами... Он без капли майонеза, нежный и яркий.

Ингредиенты:

Для салата Картофель (200г) — 1 шт

Крабовое мясо (или палочки - 1 упаковка, у меня VICI) — 250 г

Сыр твердый (у меня Тильзитер) — 100 г

Икра красная (имитированная под лососевую) — 100 г Для яичного соуса Яйцо куриное — 4 шт

Масло подсолнечное — 100 мл

Горчица (острая или сладкая по желанию) — 1/2 ч. л.

Уксус (Рисовый или любой другой) — 1 ч. л.

Рецепт :

Продукты нам понадобятся отменного качества. Все знают что крабовое мясо можно приобрести вкусное и "не очень". Так что выбираем самое лучшее.



Картофель отварить до готовности.

Для приготовления соуса нам понадобится блендер.

4 яйца залить водой, поставить на огонь и с момента закипания варить ровно 4 мин. Не больше!!! (Поставить таймер. Я, например, обязательно проморгаю! )

Слить горячую воду и залить яйца холодной. Получатся яйца всмятку с сырым желтком.

В блендер выложить ложечкой содержимое яиц. Верхушечку осторожно очистить и выскоблить.

Добавить соль ¼ ч. л, горчицу ½ ч. л. (у меня острая).

Включить блендер на максимальных оборотах на несколько секунд, что бы масса пробилась, т. е. стала однородной.

Отмерить 100 мл. масла подсолнечного (хорошего качества, рафинированного), влить в блендер, и снова включить на максимум на 10 секунд, пока масса не станет густой.

Влить уксус рисовый – 1 ч. л. и взбить пару секунд, если использовать другой уксус, то добавляем по чуть-чуть, взбиваем и пробуем. В общем, доводим до лучшего вкуса. Соуса получается много, мы его весь и используем, не оставляйте для другого блюда – получится очень вкусно, не пожалеете. Можно уксус заменить свежевыжатым лимонным соком будет полезнее...

Начинаем собирать салат. Я вместо кулинарного кольца использовала пластиковое ведерко диаметром 20-25 см., в котором когда-то купила замаринованный шашлык. Супруг мне отрезал острым ножом дно и кольцо готово!

Соус примерно разделите на три части.

Кольцо установить на сервировочное блюдо.



1 слой - картофель + смазать соусом.

2 слой - крабовое мясо + смазать соусом

3 слой - сыр на тёрке + смазать соусом

3 слой - икра красная имитированная под лососевую.

Выберите в стеклянной баночке, сквозь стекло видно какая она ( икра должна быть крупной).