Четыре вкуса

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Изумительный салат "Морская идиллия"

Изумительный салат "Морская идиллия"

Описание: А я придумала салатик! Эксперементировала на гостях, им понравился! Решила поделиться с Вами... Он без капли майонеза, нежный и яркий.
 
Ингредиенты:
Для салата
  • Картофель (200г) — 1 шт
  • Крабовое мясо (или палочки - 1 упаковка, у меня VICI) — 250 г
  • Сыр твердый (у меня Тильзитер) — 100 г
  • Икра красная (имитированная под лососевую) — 100 г
Для яичного соуса
  • Яйцо куриное — 4 шт
  • Масло подсолнечное — 100 мл
  • Горчица (острая или сладкая по желанию) — 1/2 ч. л.
  • Уксус (Рисовый или любой другой) — 1 ч. л.
Рецепт :
 
Салат &quot;Морская идиллия&quot; ингредиенты

Продукты нам понадобятся отменного качества. Все знают что крабовое мясо можно приобрести вкусное и "не очень". Так что выбираем самое лучшее.

Картофель отварить до готовности.

Салат &quot;Морская идиллия&quot; ингредиенты

Для приготовления соуса нам понадобится блендер.
4 яйца залить водой, поставить на огонь и с момента закипания варить ровно 4 мин. Не больше!!! (Поставить таймер. Я, например, обязательно проморгаю! ) 
Слить горячую воду и залить яйца холодной. Получатся яйца всмятку с сырым желтком.

Салат &quot;Морская идиллия&quot; ингредиенты

В блендер выложить ложечкой содержимое яиц. Верхушечку осторожно очистить и выскоблить.

Салат &quot;Морская идиллия&quot; ингредиенты

Добавить соль ¼ ч. л, горчицу ½ ч. л. (у меня острая).

Салат &quot;Морская идиллия&quot; ингредиенты

Включить блендер на максимальных оборотах на несколько секунд, что бы масса пробилась, т.

е. стала однородной. 
Отмерить 100 мл. масла подсолнечного (хорошего качества, рафинированного), влить в блендер, и снова включить на максимум на 10 секунд, пока масса не станет густой.

Салат &quot;Морская идиллия&quot; ингредиенты

Влить уксус рисовый – 1 ч. л. и взбить пару секунд, если использовать другой уксус, то добавляем по чуть-чуть, взбиваем и пробуем. В общем, доводим до лучшего вкуса. Соуса получается много, мы его весь и используем, не оставляйте для другого блюда – получится очень вкусно, не пожалеете. Можно уксус заменить свежевыжатым лимонным соком будет полезнее...

Салат &quot;Морская идиллия&quot; ингредиенты

Начинаем собирать салат. Я вместо кулинарного кольца использовала пластиковое ведерко диаметром 20-25 см., в котором когда-то купила замаринованный шашлык. Супруг мне отрезал острым ножом дно и кольцо готово!
Соус примерно разделите на три части.
Кольцо установить на сервировочное блюдо.

1 слой - картофель + смазать соусом.

Салат &quot;Морская идиллия&quot; ингредиенты

2 слой - крабовое мясо + смазать соусом

Салат &quot;Морская идиллия&quot; ингредиенты

3 слой - сыр на тёрке + смазать соусом

Салат &quot;Морская идиллия&quot; ингредиенты

3 слой - икра красная имитированная под лососевую.

Салат &quot;Морская идиллия&quot; ингредиенты

Выберите в стеклянной баночке, сквозь стекло видно какая она ( икра должна быть крупной).

Изумительный салат "Морская идиллия"

Отправляем салат вместе с кольцом в холодильник до подачи на стол. Перед гостями осторожно поднимаем кольцо, высвобождая слоёное чудо! 
Не забудьте украсить любимой зеленью.

 
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