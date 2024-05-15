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Четыре вкуса

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Вкусный рулет из фарша с начинкой

Фото к рецепту: Рулет из фарша с начинкой

Ингредиенты

перекрученное мясо (лучше пожирнее) — 800 г

сырое яйцо

ломтик белого хлеба без корки(замочить в молоке)

соль

перец —

панировочные сухари

чеснок — 2 зубка

начинка:

отварные яйца — 3 шт

зелень укропа,петрушки,кинзы

зеленый лук

холодное сливочное масло — 50 г

Рецепт приготовления

1. В фарш добавить яйцо,соль,перец,можно приправки для мяса,размоченный хлеб,выдавленный через пресс чеснок,все вымешать до однородного состояния.

2. Яйца и зелень мелко порубить,смешать в миске.На столе расстелить пищевую пленку в 2-3 слоя,посыпать ее обильно сухарями,руки смочить водой,выкладывать по чуть чуть фарш и утрамбовывая руками сделать пласт,сверху распределить начинку,разложить кусочки масла.

3. Осторожно,поддерживая пленку за край свернуть рулет,края защипнуть.

4. На противень положить бумагу или фольгу,смазать ее маслом и чуток присыпать сухарями, перенести рулет,уложить швом вниз(делать это нужно осторожно)

5. Запекать рулет при температуре 180-200 градусов 50-60 минут.Затем чуть остудить и порезать острым ножом.

Фото рецепта

Рулет из фарша с начинкой: шаг 1Рулет из фарша с начинкой: шаг 2Рулет из фарша с начинкой: шаг 3
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