Вкусный рулет из фарша с начинкой

1. В фарш добавить яйцо,соль,перец,можно приправки для мяса,размоченный хлеб,выдавленный через пресс чеснок,все вымешать до однородного состояния.

2. Яйца и зелень мелко порубить,смешать в миске.На столе расстелить пищевую пленку в 2-3 слоя,посыпать ее обильно сухарями,руки смочить водой,выкладывать по чуть чуть фарш и утрамбовывая руками сделать пласт,сверху распределить начинку,разложить кусочки масла.

3. Осторожно,поддерживая пленку за край свернуть рулет,края защипнуть.

4. На противень положить бумагу или фольгу,смазать ее маслом и чуток присыпать сухарями, перенести рулет,уложить швом вниз(делать это нужно осторожно)

5. Запекать рулет при температуре 180-200 градусов 50-60 минут.Затем чуть остудить и порезать острым ножом.