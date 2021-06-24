Бодрящий вишневый лимонад

Рецепт приготовления

1. В кастрюлю всыпьте сахар, добавьте несколько веточек мяты, влейте 200 мл воды. Доведите до кипения. Перемешайте до растворения сахара, оставьте до полного остывания.

2. Вишню промойте, удалите косточки. Перебейте блендером до состояния пюре.

3. В остывший сироп добавьте 800 мл питьевой воды, вишневое пюре и лимонный сок. Перемешате.

4. Уберите в холодильник настояться на 2-3 часа.

5. Процедите через мелкое сито. Добавьте лед, мяту и нарезанный кружочками лимон.

Пить подано!