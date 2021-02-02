Четыре вкуса

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Немецкий картофельный суп с жареными колбасками

Фото к рецепту: Kartoffelsuppe (немецкий картофельный суп с жареными колбасками)

Ингредиенты

  • картофель - 1 кг.
  • морковь - 1 шт.
  • лук репчатый - 1 шт.
  • колбаса - 250 гр.
  • сливки 20-38% - 250 мл.
  • лавровый лист - 2 шт.
  • перец-горошек, соль - по вкус

Пошаговый рецепт приготовления

Чистим и нарезаем крупно все овощи.

Добавляем лавровый лист, перец и помещаем в кастрюлю.

Заливаем водой так чтобы она только слегка покрывала продукты (здесь 1,5 литра).

Солим и на среднем огне варим до мягкости овощей.

За это время нарезаем колбасу и обжариваем ее в небольшом количестве масла на сковороде с двух сторон.

В принципе колбаса может быть любая, но предпочтительней копченых сортов.

Как только овощи сварятся, извлекаем из кастрюли морковку, лавровый лист и перец-горошек.

Отвар сливаем в отдельную ёмкость. (смотрите не вылейте в раковину по ошибке:-)

Картофель с луком разминаем толкушкой (!) в пюре.

Не смотря на то что блендер в данном рецепте не используют, суп все равно получается гладкой и однородной консистенции, чему я был приятно удивлен когда готовил его в первый раз.

Уже остывшую морковку нарезаем кубиком.

Возвращаем овощной отвар в кастрюлю с пюре.

Туда же доливаем сливки и добавляем морковь с колбасками.

Солим если необходимо.

Помешивая (рекомендую венчиком), доводим до кипения, но не кипятим.

Сразу выключаем огонь и настаиваем суп хотя бы 20-30 минут.

Kartoffelsuppe готов! При подаче по желанию можно посыпать рубленой петрушкой.

Приятного аппетита!

P.S. В аутентичном (никогда не выговорю это слово) рецепте жареные колбаски добавляют в тарелку непосредственно при подаче.

Но мне показалось что в моем варианте где все продукты готовятся вместе, суп только выигрывает во вкусе. Вы же выбирайте сами.

Пошаговые фото рецепта

Kartoffelsuppe (немецкий картофельный суп с жареными колбасками): фото шаг 1
1. Ингредиенты: Картофель-1 кг. Морковь-1 шт. Лук репчатый-1 шт. Колбаса-250 гр. Сливки 20-38%-250 мл. Лавровый лист-2 шт. Перец-горошек,соль-по вкусу
Kartoffelsuppe (немецкий картофельный суп с жареными колбасками): фото шаг 2
2. Чистим и нарезаем крупно все овощи.Добавляем лавровый лист,перец и помещаем в кастрюлю.Заливаем водой так чтобы она только слегка покрывала продукты (здесь 1,5 литра).Солим и на среднем огне варим до мягкости овощей.
Kartoffelsuppe (немецкий картофельный суп с жареными колбасками): фото шаг 3
3. За это время нарезаем колбасу и обжариваем ее в небольшом количестве масла на сковороде с двух сторон.В принципе колбаса может быть любая,но предпочтительней копченых сортов.
Kartoffelsuppe (немецкий картофельный суп с жареными колбасками): фото шаг 4
4. Как только овощи сварятся, извлекаем из кастрюли морковку, лавровый лист и перец-горошек.О твар сливаем в отдельную ёмкость. (смотрите не вылейте в раковину по ошибке:-) Картофель с луком разминаем толкушкой (!) в пюре.Не смотря на то что блендер в данном рецепте не используют, суп все равно получается гладкой и однородной консистенции, чему я был приятно удивлен когда готовил его в первый раз.
Kartoffelsuppe (немецкий картофельный суп с жареными колбасками): фото шаг 5
5. Уже остывшую морковку нарезаем кубиком.
Kartoffelsuppe (немецкий картофельный суп с жареными колбасками): фото шаг 6
6. Возвращаем овощной отвар в кастрюлю с пюре.Туда же доливаем сливки и добавляем морковь с колбасками.Солим если необходимо.Помешивая (рекомендую венчиком),доводим до кипения,но не кипятим.Сразу выключаем огонь и настаиваем суп хотя бы 20-30 минут. Kartoffelsuppe готов! При подаче по желанию можно посыпать рубленой петрушкой. Приятного аппетита! P.S. В аутентичном (никогда не выговорю это слово) рецепте жареные колбаски добавляют в тарелку непосредственно при подаче.Но мне показалось что в моем варианте где все продукты готовятся вместе,суп только выигрывает во вкусе. Вы же выбирайте сами.

Дополнительная информация

Простой,сытный и вкусный,как многие блюда немецкой кухни,крем-суп.Особенно хорош зимними,холодными вечерами.

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