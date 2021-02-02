Немецкий картофельный суп с жареными колбасками

Ингредиенты
- картофель - 1 кг.
- морковь - 1 шт.
- лук репчатый - 1 шт.
- колбаса - 250 гр.
- сливки 20-38% - 250 мл.
- лавровый лист - 2 шт.
- перец-горошек, соль - по вкус
Пошаговый рецепт приготовления
Чистим и нарезаем крупно все овощи.
Добавляем лавровый лист, перец и помещаем в кастрюлю.
Заливаем водой так чтобы она только слегка покрывала продукты (здесь 1,5 литра).
Солим и на среднем огне варим до мягкости овощей.
За это время нарезаем колбасу и обжариваем ее в небольшом количестве масла на сковороде с двух сторон.
В принципе колбаса может быть любая, но предпочтительней копченых сортов.
Как только овощи сварятся, извлекаем из кастрюли морковку, лавровый лист и перец-горошек.
Отвар сливаем в отдельную ёмкость. (смотрите не вылейте в раковину по ошибке:-)
Картофель с луком разминаем толкушкой (!) в пюре.
Не смотря на то что блендер в данном рецепте не используют, суп все равно получается гладкой и однородной консистенции, чему я был приятно удивлен когда готовил его в первый раз.
Уже остывшую морковку нарезаем кубиком.
Возвращаем овощной отвар в кастрюлю с пюре.
Туда же доливаем сливки и добавляем морковь с колбасками.
Солим если необходимо.
Помешивая (рекомендую венчиком), доводим до кипения, но не кипятим.
Сразу выключаем огонь и настаиваем суп хотя бы 20-30 минут.
Kartoffelsuppe готов! При подаче по желанию можно посыпать рубленой петрушкой.
Приятного аппетита!
P.S. В аутентичном (никогда не выговорю это слово) рецепте жареные колбаски добавляют в тарелку непосредственно при подаче.
Но мне показалось что в моем варианте где все продукты готовятся вместе, суп только выигрывает во вкусе. Вы же выбирайте сами.
Пошаговые фото рецепта
Дополнительная информация
Простой,сытный и вкусный,как многие блюда немецкой кухни,крем-суп.Особенно хорош зимними,холодными вечерами.
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