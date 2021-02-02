Немецкий картофельный суп с жареными колбасками

Чистим и нарезаем крупно все овощи.

Добавляем лавровый лист, перец и помещаем в кастрюлю.

Заливаем водой так чтобы она только слегка покрывала продукты (здесь 1,5 литра).

Солим и на среднем огне варим до мягкости овощей.

За это время нарезаем колбасу и обжариваем ее в небольшом количестве масла на сковороде с двух сторон.

В принципе колбаса может быть любая, но предпочтительней копченых сортов.

Как только овощи сварятся, извлекаем из кастрюли морковку, лавровый лист и перец-горошек.

Отвар сливаем в отдельную ёмкость. (смотрите не вылейте в раковину по ошибке:-)

Картофель с луком разминаем толкушкой (!) в пюре.

Не смотря на то что блендер в данном рецепте не используют, суп все равно получается гладкой и однородной консистенции, чему я был приятно удивлен когда готовил его в первый раз.

Уже остывшую морковку нарезаем кубиком.

Возвращаем овощной отвар в кастрюлю с пюре.

Туда же доливаем сливки и добавляем морковь с колбасками.

Солим если необходимо.

Помешивая (рекомендую венчиком), доводим до кипения, но не кипятим.

Сразу выключаем огонь и настаиваем суп хотя бы 20-30 минут.

Kartoffelsuppe готов! При подаче по желанию можно посыпать рубленой петрушкой.

Приятного аппетита!

P.S. В аутентичном (никогда не выговорю это слово) рецепте жареные колбаски добавляют в тарелку непосредственно при подаче.

Но мне показалось что в моем варианте где все продукты готовятся вместе, суп только выигрывает во вкусе. Вы же выбирайте сами.