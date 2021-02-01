Четыре вкуса

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Курица в кляре в медовом соусе

Фото к рецепту: Курица в кляре в медовом соусе

Ингредиенты

  • куриное филе - 300 г
  • растительное масло
  • кунжут
  • кляр:
  • яйцо - 1 шт
  • соль - 1 ч.л.
  • молотый черный перец - 1 ч.л.
  • вода - 150 мл
  • мука - 120 г
  • соус:
  • мед - 100 г
  • вода - 90 мл
  • яблочный уксус - 1 ч.л.
  • кетчуп - 1 ст.л.
  • кукурузный крахмал - 1 ст.л.

Пошаговый рецепт приготовления

Сделать заготовку для соуса.

Смешать мед, воду, яблочный уксус, кетчуп и кукурузный крахмал.

Перемешать до однородности.

Куриное филе нарезать на небольшие кусочки толщиной 2-3 см.

В глубокую тару разбить яйцо. Посолить и поперчить.

Добавить воду и муку. Хорошо перемешать.

Добавить курицу к кляру. Тщательно перемешать.

Сковороду поставить на средний огонь. Добавить растительное масло.

Когда масло нагреется, выложить курицу в один слой.

Жарить 4-5 минут, постоянно переворачивая, до золотистой корочки.

Повторить со всей курицей.

Чистую сковороду поставить на средний огонь.

Добавить заготовку для соуса. Помешивать, пока не загустеет.

Добавить обжаренную курицу и хорошо перемешать.

По желанию посыпать кунжутом.

Курица в кляре в медовом соусе готова!

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