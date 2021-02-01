Ингредиенты
- куриное филе - 300 г
- растительное масло
- кунжут
- кляр:
- яйцо - 1 шт
- соль - 1 ч.л.
- молотый черный перец - 1 ч.л.
- вода - 150 мл
- мука - 120 г
- соус:
- мед - 100 г
- вода - 90 мл
- яблочный уксус - 1 ч.л.
- кетчуп - 1 ст.л.
- кукурузный крахмал - 1 ст.л.
Пошаговый рецепт приготовления
Сделать заготовку для соуса.
Смешать мед, воду, яблочный уксус, кетчуп и кукурузный крахмал.
Перемешать до однородности.
Куриное филе нарезать на небольшие кусочки толщиной 2-3 см.
В глубокую тару разбить яйцо. Посолить и поперчить.
Добавить воду и муку. Хорошо перемешать.
Добавить курицу к кляру. Тщательно перемешать.
Сковороду поставить на средний огонь. Добавить растительное масло.
Когда масло нагреется, выложить курицу в один слой.
Жарить 4-5 минут, постоянно переворачивая, до золотистой корочки.
Повторить со всей курицей.
Чистую сковороду поставить на средний огонь.
Добавить заготовку для соуса. Помешивать, пока не загустеет.
Добавить обжаренную курицу и хорошо перемешать.
По желанию посыпать кунжутом.
Курица в кляре в медовом соусе готова!
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