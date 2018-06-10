Банановый чизкейк без выпечки

Тонкий песочный корж, нежная бананово-сырная начинка — это вкуснейший, тающий во рту чизкейк, который нет необходимости выпекать. Будьте осторожны, вы не сможете отказаться от лишнего кусочка, даже если будете используете всю свою силу воли.
Ингредиенты:
- печенье («топленое молоко») — 300 г
- творог — 300 г
- сахар — 120 г
- сметана — 100 г
- вода — 100 г
- сливочное масло — 80 г
- желатин — 20 г
- бананы — 3-4 шт.
- шоколод — для украшения
Приготовление:
- Печенье измельчить с помощью блендера до состояния мелкой крошки.
- Сливочное масло растопить в микроволновой печи.
- Соединить масло и печенье, перемешать.
- Разъёмную форму для выпечки застелить пергаментом.
- Выложить в форму полученную массу, утрамбовать и поставить в холодильник.
- Желатин залить холодной водой и оставить до разбухания.
- Бананы нарезать на кусочки.
- Соединить в миске творог, сметану, сахар и бананы.
- Взбить до получения однородной массы.
- Разбухший желатин проварить на среднем огне, не доводя до кипения, до растворения.
- Смешать желатин с творожной массой.
- Выложить полученную массу на слой печенья, равномерно распределить и поставить в холодильник до застывания.
- Готовый чизкейк можно украсить кусочками бананов и шоколадом.
Вот и все — наш банановый чизкейк готов! Приятного аппетита!
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