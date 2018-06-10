Четыре вкуса
ЗавтракОбедПолдникУжинВыпечка и десертыСпеции и приправыИнтересноеДавайте попробуем
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Четыре вкуса

309 757 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Баттерман
    СПАСИБО!!! Сколько же лет я искала рецепт такого печенья! какое только курабье и др не пробовала печь-было вкусно ,но...Печенье, которое ...
  • Галина Абрамова
    Это перепост, я его скорее сделала для личного пользования, а что отжать и что отварить я соображу когда стану готови...Как приготовить к...
  • eval15mailru
    Никогда не куплю. Все по-нерусски. вызывает подозрения и непонимание того, что там содержится. Если бы по-русски все ...Подарок, который ...

Банановый чизкейк без выпечки

Тонкий песочный корж, нежная бананово-сырная начинка — это вкуснейший, тающий во рту чизкейк, который нет необходимости выпекать. Будьте осторожны, вы не сможете отказаться от лишнего кусочка, даже если будете используете всю свою силу воли.

чизкейк_2

Ингредиенты:

  • печенье («топленое молоко») — 300 г
  • творог — 300 г
  • сахар — 120 г
  • сметана — 100 г
  • вода — 100 г
  • сливочное масло — 80 г
  • желатин — 20 г
  • бананы — 3-4 шт.
  • шоколод — для украшения

Приготовление:

  1. Печенье измельчить с помощью блендера до состояния мелкой крошки.
  2. Сливочное масло растопить в микроволновой печи.
  3. Соединить масло и печенье, перемешать.
  4. Разъёмную форму для выпечки застелить пергаментом.
  5. Выложить в форму полученную массу, утрамбовать и поставить в холодильник.
  6. Желатин залить холодной водой и оставить до разбухания.
  7. Бананы нарезать на кусочки.
  8. Соединить в миске творог, сметану, сахар и бананы.
  9. Взбить до получения однородной массы.
  10. Разбухший желатин проварить на среднем огне, не доводя до кипения, до растворения.
  11. Смешать желатин с творожной массой.
  12. Выложить полученную массу на слой печенья, равномерно распределить и поставить в холодильник до застывания.
  13. Готовый чизкейк можно украсить кусочками бананов и шоколадом.

Вот и все — наш банановый чизкейк готов! Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
Выпечка и десерты
наверх