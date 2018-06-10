Банановый чизкейк без выпечки

Тонкий песочный корж, нежная бананово-сырная начинка — это вкуснейший, тающий во рту чизкейк, который нет необходимости выпекать. Будьте осторожны, вы не сможете отказаться от лишнего кусочка, даже если будете используете всю свою силу воли.

Ингредиенты:

печенье («топленое молоко») — 300 г

творог — 300 г

сахар — 120 г

сметана — 100 г

вода — 100 г

сливочное масло — 80 г

желатин — 20 г

бананы — 3-4 шт.

шоколод — для украшения

Приготовление:

Печенье измельчить с помощью блендера до состояния мелкой крошки. Сливочное масло растопить в микроволновой печи. Соединить масло и печенье, перемешать. Разъёмную форму для выпечки застелить пергаментом. Выложить в форму полученную массу, утрамбовать и поставить в холодильник. Желатин залить холодной водой и оставить до разбухания. Бананы нарезать на кусочки. Соединить в миске творог, сметану, сахар и бананы. Взбить до получения однородной массы. Разбухший желатин проварить на среднем огне, не доводя до кипения, до растворения. Смешать желатин с творожной массой. Выложить полученную массу на слой печенья, равномерно распределить и поставить в холодильник до застывания. Готовый чизкейк можно украсить кусочками бананов и шоколадом.

Вот и все — наш банановый чизкейк готов! Приятного аппетита!