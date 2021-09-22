Четыре вкуса

307 370 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Максим Золотарев
    Свежий творог прекрасно сочетается со многими продуктами: сахаром, какао, томатами, солью, изюмом, курагой, мармеладо...Что вкусного приг...
  • Максим Золотарев
    Свежий творог прекрасно сочетается со многими продуктами: сахаром, какао, томатами, солью, изюмом, курагой, мармеладо...Что вкусного приг...
  • VLADIMIR
    с рисовым уксусом, это сказкаВкусные жареные б...

Без закатки и стерилизации: зеленые помидоры на зиму

Фото к рецепту: Зеленые помидоры на зиму без закатки и стерилизации

Ингредиенты

  • зеленые помидоры на три 3х л. банки
  • 2 красных острых перца
  • 2 красных болгарских перца
  • стебель сельдерея
  • 5-6 зубочков чеснока
  • маринад на три 3х л. банки:
  • 4 л. воды
  • 200 гр. соли
  • 200 гр. сахара
  • 150 гр. уксуса 9%

Рецепт приготовления

1) Промойте все овощи и банки.

Наполните банки помидорами.

2) Стебель сельдерея, перцы и чеснок перекрутите через мясорубку до густой густую смесь.

3) В каждую банку сверху выложите по 2 столовые ложки (с горкой) смеси.

4) В кастрюлю налейте 4 л. воды, добаввьте сахар, соль и уксус.

5) Поставьте на огонь, дайте закипеть, после чего сразу разлейте по банкам.

6) Накройте капроновыми крышками и уберите в тёмное прохладное место.

Кушать подано!

Видео

Ссылка на первоисточник
обедрецептыприготовлениезавтракужинедаготовить простовкусноготовитькулинарияовощи
Обсудить

Картина дня

наверх