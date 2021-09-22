Без закатки и стерилизации: зеленые помидоры на зиму

Ингредиенты
- зеленые помидоры на три 3х л. банки
- 2 красных острых перца
- 2 красных болгарских перца
- стебель сельдерея
- 5-6 зубочков чеснока
- маринад на три 3х л. банки:
- 4 л. воды
- 200 гр. соли
- 200 гр. сахара
- 150 гр. уксуса 9%
Рецепт приготовления
1) Промойте все овощи и банки.
Наполните банки помидорами.
2) Стебель сельдерея, перцы и чеснок перекрутите через мясорубку до густой густую смесь.
3) В каждую банку сверху выложите по 2 столовые ложки (с горкой) смеси.
4) В кастрюлю налейте 4 л. воды, добаввьте сахар, соль и уксус.
5) Поставьте на огонь, дайте закипеть, после чего сразу разлейте по банкам.
6) Накройте капроновыми крышками и уберите в тёмное прохладное место.
Кушать подано!
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