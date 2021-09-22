Без закатки и стерилизации: зеленые помидоры на зиму

Рецепт приготовления

1) Промойте все овощи и банки.

Наполните банки помидорами.

2) Стебель сельдерея, перцы и чеснок перекрутите через мясорубку до густой густую смесь.

3) В каждую банку сверху выложите по 2 столовые ложки (с горкой) смеси.

4) В кастрюлю налейте 4 л. воды, добаввьте сахар, соль и уксус.

5) Поставьте на огонь, дайте закипеть, после чего сразу разлейте по банкам.

6) Накройте капроновыми крышками и уберите в тёмное прохладное место.

Кушать подано!