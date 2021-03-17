Разбить 1 яйцо и взболтать.

В глубокую чашу вылить чуть больше половины яйца.

Добавить сахар и дрожжи. Перемешать.

Оставить на 10 минут.

Добавить просеянную муку, соль, теплое молоко.

Начать замешивать тесто.

Когда тесто замешано, оставить его на 10 минут.

Добавить сливочное масло комнатной температуры.

Еще раз замешать тесто до однородности.

Сформировать шарик и оставить тесто в теплом месте на 1 час.

В это время подготовить помазку.

К оставшемуся яйцу добавить майонез, мелко нарезанный зеленый лук.

И выдавить чеснок. Все хорошо перемешать.

Примять тесто рукой, чтобы сформировалась лепешка.

Сделать по центру лепешки разрезы до конца так, чтобы получилась сеточка (края не прорезать).

Намазать лепешку помазкой, хорошо смазывая прорези. Затем в прорези уложить кусочки моцареллы.

Убрать в духовку, разогретую до 170°С, на 15-20 минут.

Чесночная лепешка с сыром готова!