История лимонада: от древних времён до наших дней

Пришло лето, а вместе с ним и жаркие дни. Это время, когда прохладительные напитки особенно популярны. Жажда мучает, да и доктора советуют постоянно пить жидкость, чтобы избежать обезвоживания и теплового удара.

Газированная вода человечеству известна давно – она широко встречается в природе в естественном виде.

Мы знаем как минеральную. Древние цивилизации с ней были хорошо знакомы, «минералку» описывал Гиппократ, на месте источников возводились храмы.

В искусственном виде газировку изобрел в XVIII веке англичанин Джозеф Пристли. Он был священнослужителем, но в мировую историю вошел как выдающийся ученый – химик и лингвист. Нам он также известен как изобретатель ластика, обычной школьной стиралки.

Именно Пристли обратил внимание на выделяемый при производстве пива газ и назвал его углекислым, поскольку получил в чистом виде при сжигании угля. Он изготовил партию безалкогольного напитка, назвал его «Пирмонтская вода» и угостил членов Королевского общества. Ученые мужи пришли в восторг!

Заниматься промышленным производством своей воды Пристли не стал. Но идея пошла в массы. Вскоре шведский химик Томас Улаф Бергман создал аппарат, который позволял производить газированную воду уже в солидных объемах. Но наладил ее выпуск другой современник Пристли и Бергмана немец Иоган Якоб Швепп, ювелир из Женевы. Он сумел просчитать, что такая вода будет наиболее популярной именно в Англии, куда и перебрался.

Лимонадом в жарких странах называют обычную холодную воду, настоянную на лимонах – там они растут везде. Ну а в России название «лимонад» закрепилось за всеми освежающими напитками с различными вкусами.

Фруктовая вода стала очень популярной. Но очень быстро заметили, что она хоть и вкусная, но жажду утоляет совсем ненадолго. Более того, после нее еще больше пить хочется.

Оказалось, что дело в сахаре. Он же стал причиной тревоги медиков, поскольку непомерное потребление сладких напитков вело к повышенному весу и целому букету болезней с ним связанных – диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям.

Но оказывается можно найти лимонады и без сахара. Напитки бренда Bombbar именно такие. Более того – они еще и полезные, изготовлены на основе натуральных ароматизаторов.

Bombbar выпускает 8 вкусов:

- «Дюшес» — это самый первый в мире фруктовый вкус после лимона, который изобрели именно в России в 1930-е годы. Он до сих пор остается одним из самых популярных, прекрасно освежает.

- «Тархун» - полюбился не меньше за своеобразный, но при этом натуральный вкус. Изготавливается из экстракта эстрагона. В Грузии эта пряная трава с лечебными свойствами называется тархун. А поскольку этот вкус лимонада в советское время изобрели там, то и название закрепилось.

- «Имбирь-лемонграсс» - эффектный и освежающий вкус.

Далее идут фруктовые и любимые вкусы:

- «Ананас»

- «Яблоко»

- «Арбуз»

И для любителей посидеть с колой в руке есть ставший уже традиционным для лимонадов вкус «Кола».

Все лимонады Bombbar витаминизированы. Напитки содержат витамины E, A, K, D, C, B1, B3, B5, B6, B7, B9, B12. А также цинк и магний. Не в каждом мультивитаминном аптечном комплексе вы найдете столь широкий спектр. Особенно полно представлены витамины группы B.

Лимонады Bombbar выпускаются в двух форматах – жестяные банки по 0,33л и бутылочках по 0,5л. Это делает их удобными, можно положить даже в небольшую сумочку или кармашек рюкзачка.

Но самое главное – лимонады Bombbar действительно утоляют жажду. После них она не возникает очень долго. И при этом организм восполняет дефицит не только жидкости, но и витаминов и минералов, которые в жару вымываются с обычной водой.

При этом вкусно и никакого риска набрать лишний вес – у всех лимонадов Bombbar

всего 1 ккал.

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ООО "Бомббар"