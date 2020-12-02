Салат с разноцветной фантазией приготовлен из доступных продуктов. Свежесть сладкого перца, ароматная сладость кукурузы и горошка с фасолью, неповторимый шарм кинзы - это широкая вкусовая гамма и калейдоскоп красок.
Ингредиенты для «Салат «Калейдоскоп»»:
- Фасоль консервированная — 3 ст. л.
- Горошек зеленый (консервированный) — 3 ст. л.
- Кукуруза (консервированная) — 3 ст. л.
- Перец сладкий — 2 шт
- Орехи грецкие — 70 г
- Майонез — 2 ст. л.
- Кинза — 20 г
Время приготовления: 15 минут
Количество порций: 4
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